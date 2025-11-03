Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους που προχωρά στην ανακαίνιση της επίσημης κατοικίας του. Το είχαν κάνει και άλλοι πριν από αυτόν. Λουδοβίκος ΙΔ’, Νικολάι Τσαουσέσκου, Τζέικομπ Ζούμα, αλλά και Μπόρις Τζόνσον, πλήρωσαν ακριβά την αλαζονεία τους.

Αίθουσα χορού και λουτρό με χρυσό και μάρμαρο

Η ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τα σχέδια που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κοστίσει κάπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Περιλαμβάνει μια αίθουσα χορού, η οποία θα χτιστεί εκεί όπου γκρεμίστηκε η ανατολική πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου, και άλλες προσαρμογές και αλλαγές σύμφωνα με το γούστο του προέδρου.

Historical Society commissioners authenticate and approve remodeling plans, when a building has been recognized as «historic.» This $200M ballroom will be an addition to the White House by removing an exterior wall, who approved this renovation? The People’s House is not his!!! pic.twitter.com/eH6MhnesWE — Holly 🇺🇸🦅✨ (@Msdesignerlady) August 3, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλωστε το όρισε και γραπτώς. Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε, αναφέρεται ότι πλέον «η κλασική αρχιτεκτονική» θα είναι η επίσημη κρατική αισθητική. Οι φωτογραφίες από τις μακέτες που ήρθαν στο φως, έχουν προκαλέσει από οργή έως και γέλια –ανάλογα με τη διάθεση και τη γνώση του καθενός. Και σύμφωνα με το CNN, η πρόβλεψη είναι ότι πως, ό,τι και αν αναδυθεί τελικά από το σωρό των ερειπίων, θα είναι ένας αχταρμάς: «Το Παλάτι του Καίσαρα συναντά το Παλάτι των Βερσαλλιών», έγραψε.

BREAKING: @PressSec announces the construction of a new 90,000 sq ft ballroom at the White House — with construction to begin in September. Visit https://t.co/Nq7Vqlw3HO for more. pic.twitter.com/XadWWxOGON — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2025

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πτοείται, ούτε έμεινε μόνο σε αυτό.

Σεμνό, απολύτως ακατάλληλο

Μέσα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής του, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το λουτρό την Κρεβατοκάμαρας του Λίνκολν: Βαριά μάρμαρα και χρυσές διακοσμήσεις, με αισθητική ξενοδοχείου πολυτελείας, όπως δηκτικά σχολίασε η Boston Herald. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος το είχε πει: το κάποτε σεμνό, λευκό και πράσινο λουτρό «ήταν απολύτως ακατάλληλο» για ηγέτη.

Όλα αυτά, μαζί με τα τεράστια έξοδα, γίνονται σε χρόνο που το αμερικανικό δημόσιο έχει σταματήσει τις πληρωμές, λόγω αδιεξόδου στο Κογκρέσο για την έγκριση του προϋπολογισμού. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται, ενώ επίσης χιλιάδες άνθρωποι που βασίζονταν στην κρατική βοήθεια για να ζήσουν, δεν ξέρουν αν θα λάβουν ξανά τρόφιμα μέχρι να σπάσει το αδιέξοδο μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Κακό προηγούμενο

Ο Economist θυμίζει ότι όταν οι πολιτικοί ηγέτες προχωρούν σε αυτού του είδους τις ανακαινίσεις, τελικά το πληρώνουν ακριβά. Από το να χάσουν τις εκλογές μέχρι το… κεφάλι τους.

Παράδειγμα, ο Λουδοβίκος ΙΔ’, που τη δεκαετία του 1660 θέλησε να «δώσει λίγη λάμψη» στο κυνηγετικό καταφύγιο που διατηρούσε έξω από το Παρίσι. Αυτή η λάμψη κόστισε στους Γάλλους τότε 100 εκατομμύρια λίρες. Αν κάνουμε μια αναγωγή σε σημερινές τιμές, κάπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Και τον ακολούθησαν σε σπατάλες ο γιος και ο δισεγγονός του, το τέλος του οποίου είναι γνωστό.

Τη δεκαετία του 1980, ο Νικολάι Τσαουσέσκου, τότε ηγέτης της Ρουμανίας, διέθεσε το 30% του κρατικού προϋπολογισμού για την κατασκευή του «Παλατιού του Λαού». Αφού προηγουμένως μπουλντόζες γκρέμισαν δεκάδες κατοικίες πολιτών. Σκοπός, να στεγάσει τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ. Ρουμανίας, το γραφείο του προέδρου, καθώς και διάφορα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Ο Τσαουσέσκου μάλιστα πέταξε με ελικόπτερο μέσα στον τρούλο του κτιρίου, για να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιηθεί λευκό ή ροζ μάρμαρο Τρανσυλβανίας. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, ο Τσαουσέσκου δεν έχασε μόνο τη θέση του προέδρου, αλλά και τη ζωή του, όταν εξεγέρθηκαν οι συμπολίτες του.

Ο Ζούμα και η περιπλανώμενη αγελάδα

Το 2009, ο Τζέικομπ Ζούμα εξελέγη πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Και αποφάσισε ότι το οικογενειακό του αγρόκτημα στη Νκάντλα απαιτούσε αναβάθμιση ασφαλείας.

Αυτή η αναβάθμιση όμως περιελάμβανε μια γιγαντιαία πισίνα και πολυτελείς σταύλους για τα ζώα του. Για να αιτιολογήσει τους τεράστιους δημόσιους πόρους που απαιτούνταν γι’ αυτή την αναβάθμιση, είπε το εξής: Μια περιπλανώμενη αγελάδα θα μπορούσε εύκολα να ενεργοποιήσει συναγερμό και ένας πυροσβεστικός σταθμός ήταν απαραίτητος σε περίπτωση που μια από τις αχυρένιες στέγες πιάσει φωτιά. Ισχυρίστηκε ότι το αγρόκτημά του δεν είχε ούτε πόρτα. Αλλά τελικά, δικαστήριο στην Πρετόρια τον καταδίκασε σε πρόστιμο ύψους 8 εκατομμυρίων ραντ (περίπου 500.000 ευρώ εκείνη την εποχή).

Υπάρχουν και άλλες ιστορίες, παρόμοιες.

Στην Αυστραλία, σάλος προκλήθηκε όταν εγκαταστάθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία ένας ανελκυστήρας αποσκευών το 2016. Το κόστος αυτού; 83.500 δολάρια Αυστραλίας (60.000 ευρώ).

Αλλά και ο Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία δεν πήγε πίσω. Μπορεί όλοι να θυμούνται τα κορονοπάρτι, αλλά έντυσε τους τοίχους του διαμερίσματός του στην Ντάουνινγκ Στριτ με ταπετσαρία που κόστιζε 840 λίρες (1.000 ευρώ) το ρολό.

Και ένα μουσείο διαφθοράς

Και στην πολύπαθη Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ανακαίνισε την κατοικία του, τη Μεζιχίρια. Τη διακόσμησε με λούτρινα λιοντάρια, πανοπλίες, ένα λευκό πιάνο Steinway και μια τεχνητή λίμνη που περιείχε ένα αντίγραφο γαλέρας κρεμασμένο με πολυελαίους αξίας 97.000 δολαρίων. Όταν αποχώρησε από την προεδρία, το σπίτι άνοιξε για το κοινό ως… μουσείο διαφθοράς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η δική του μεγαλόπνοη ανακαίνιση του Λευκού Οίκου δεν θα κοστίσει τίποτα στους Αμερικανούς. Όλα θα γίνουν χάρη σε δωρεές. Ωστόσο ξέρουμε όλοι οι δωρεές τι σημαίνουν στην πολιτική διεθνώς –όχι μόνο στις ΗΠΑ. Εκτός από την οργή των πολιτών, που δοκιμάζονται.