«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ
Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον ΟΦΗ στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ντεμπούτο θα κάνει στον πάγκο των Κρητικών ο Χρήστος Κόντης.
- Συνέλαβαν την κορυφαία νομική εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού
- Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
- Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι Ρωσία και Κίνα «κάνουν πυρηνικές δοκιμές»
Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται το ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (3/11, 17:00, NovaSports Prime), στο ματς που θα ολοκληρώσει την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η ομάδα της Αρκαδίας είναι η μοναδική που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο εφετινό πρωτάθλημα, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.
Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν θέλει τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να αρχίσει να παίρνει ψυχολογία και να μην μείνει κι άλλο πίσω στη βαθμολογία.
Από την άλλη ο ΟΦΗ έχει νικήσει μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως στο πρωτάθλημα προέρχεται από ακόμα μία ήττα η οποία ήταν και ο λόγος να απομακρυνθεί από την ομάδα ο Ράσταβατς και να έρθει στην θέση του ο Κόντης ο οποίος κάνει ντεμπούτο απόψε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΦΗ έχει τρεις πόντους και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πίνακα, καθώς τιμωρήθηκε με -3 λόγω των οφειλών στον Θανάση Παπάζογλου. Αν οι Κρητικοί εξοφλήσουν τον παίκτη θα τους επιστραφούν και οι βαθμοί.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουβις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Τζανελάτο, Ράκονιατς, Σαλσέδο.
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας
4ος: Ανδριανός
VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος
- Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
- Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
- Ερυθρός Αστέρας: Με προβλήματα κόντρα στον Παναθηναϊκό
- «Τρομερός» ξανά ο Ντόντσιτς: Οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Χιτ (vid)
- Η «κατάρα» της Παρτιζάν στη φετινή Euroleague (pic)
- Κι όμως: Η Νίκι Νικόλ μετά τον χωρισμό με τον Γιαμάλ βρήκε νέα σχέση (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις