«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται το ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (3/11, 17:00, NovaSports Prime), στο ματς που θα ολοκληρώσει την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Αρκαδίας είναι η μοναδική που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο εφετινό πρωτάθλημα, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν θέλει τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να αρχίσει να παίρνει ψυχολογία και να μην μείνει κι άλλο πίσω στη βαθμολογία.

Από την άλλη ο ΟΦΗ έχει νικήσει μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως στο πρωτάθλημα προέρχεται από ακόμα μία ήττα η οποία ήταν και ο λόγος να απομακρυνθεί από την ομάδα ο Ράσταβατς και να έρθει στην θέση του ο Κόντης ο οποίος κάνει ντεμπούτο απόψε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΦΗ έχει τρεις πόντους και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πίνακα, καθώς τιμωρήθηκε με -3 λόγω των οφειλών στον Θανάση Παπάζογλου. Αν οι Κρητικοί εξοφλήσουν τον παίκτη θα τους επιστραφούν και οι βαθμοί.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουβις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Τζανελάτο, Ράκονιατς, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας

4ος: Ανδριανός

VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος