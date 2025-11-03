Πολύ κοντά στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βοσνίας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού
Η εθνική Βοσνίας ψάχνει τον αντικαταστάτη του Αζίζ Μπεκίρ και ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει μπει στο «κάδρο» για να τον αντικαταστήσει.
Η Βοσνία Ερζεγοβίνη στο περασμένο Eurobasket κατάφερε να φτάσει μέχρι και την φάση των «16» κόντρα στα προγνωστικά και παρά τις απουσίες των Ντζάναν Μούσα, Νίχαντ Ντζέντοβιτς και Ξαβιέ Καστανέδα.
Ο προπονητής της ομάδας ήταν ο Αζίζ Μπεκίρ, με τον οποίο οι Βόσνιοι νίκησαν και την Εθνική μας ομάδα. Ο πρώην πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός της Βοσνίας αποχώρησε μετά το πέρας της διοργάνωσης για να αφοσιωθεί στον σύλλογο στον οποίο εργάζεται.
Ο Ντόμερκαντ φαβορί για την εθνική Βοσνίας
Έτσι η θέση του έμεινε κενή, με την ομοσπονδία της χώρας να ψάχνει τον διάδοχό του, με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πλησιάζουν. Η Βοσνία φέρεται να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μπεκίρ, ο οποίος προέρχεται από την αγορά των ΗΠΑ. Ο λόγος για τον Χένρι Ντόμερκαντ.
Ο Αμερικανός κόουτς είναι στο τεχνικό επιτελείο των Σικάγο Μπουλς από το 2024, στο πλευρό του Μπίλι Ντόνοβαν., ενώ πριν από αυτό το βήμα ήταν head coach της θυγατρικής ομάδας των Μπουλς, των Windy City Bulls.
Η προοπτική της Βοσνίας μάλιστα εξιτάρει τον ίδιο τον Ντόμερκαντ, ο οποίος σε συνομιλία που είχε με ανθρώπους από την Βοσνία δήλωσε έτοιμος για τη νέα πρόκληση: « Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Απλώς πληρώστε το εισιτήριό μου και το ξενοδοχείο μου και θα έρθω. Ακόμα κι αν είναι ο ρόλος του βοηθού, έρχομαι».
