Στο Πολωνία – Βοσνία ο Αταμάν με το τουρκικό επιτελείο

Η Τουρκία επικράτησε χθες (6/9) της Σουηδίας με 85-79 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) στη «Xiaomi Arena», όπου διεξάγεται η τελική φάση της διοργάνωσης.

Στο γήπεδο ο Αταμάν για να δει τον επόμενο αντίπαλο της Τουρκίας

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο γήπεδο για το Πολωνία – Βοσνία για μία θέση στους 8, με το τουρκικό επιτελείο να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση, όπου θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλός τους.

Υπενθυμίζουμε ότι Τουρκία και Ελλάδα διασταυρώνονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε περίπτωση που ξεπεράσουν τα εμπόδια των Πολωνία/Βοσνία και Ισραήλ, Λιθουανία αντίστοιχα.