Στο Πολωνία – Βοσνία ο Αταμάν με το τουρκικό επιτελείο
Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του βρέθηκαν στον αγώνα Πολωνία-Βοσνία, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Τουρκίας για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.
Η Τουρκία επικράτησε χθες (6/9) της Σουηδίας με 85-79 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) στη «Xiaomi Arena», όπου διεξάγεται η τελική φάση της διοργάνωσης.
Στο γήπεδο ο Αταμάν για να δει τον επόμενο αντίπαλο της Τουρκίας
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο γήπεδο για το Πολωνία – Βοσνία για μία θέση στους 8, με το τουρκικό επιτελείο να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση, όπου θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλός τους.
Υπενθυμίζουμε ότι Τουρκία και Ελλάδα διασταυρώνονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε περίπτωση που ξεπεράσουν τα εμπόδια των Πολωνία/Βοσνία και Ισραήλ, Λιθουανία αντίστοιχα.
