03.11.2025
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Γιατί ένας σκύλος φτάνει στο σημείο να επιτεθεί στους οικείους του
Pet Stories 03 Νοεμβρίου 2025

Γιατί ένας σκύλος φτάνει στο σημείο να επιτεθεί στους οικείους του

Δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος, που ο σκύλος εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τους ανθρώπους του.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Ο σκύλος παρουσιάζει διάφορες συμπεριφορές που, μπορεί να μην είναι επιθυμητές από τον κηδεμόνα του.
Το θέμα είναι κατά πόσο γνωρίζει πώς θα τον διαπαιδαγωγήσει σωστά ώστε να εξελιχθεί σε έναν ισορροπημένο σκύλο.

Ένα σοβαρό και σύνθετο ζήτημα είναι η επιθετικότητα που, μπορεί να παρουσιάσει ένας σκύλος.
Ξεκάθαρα, όπως επισημαίνει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός, στη συντριπτική πλειοψηφία οι συμπεριφορές των σκύλων έχουν να κάνουν με το πώς τους συμπεριφερόμαστε.

Οι περισσότεροι σκύλοι, που φτάνουν στο σημείο να επιτεθούν στον κηδεμόνα τους έχουν εκπαιδευτεί με βία

Ο φόβος και το άγχος είναι λόγοι για να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

Αναφέρει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων από σκύλους προς τους κηδεμόνες τους γίνονται είτε επειδή έχουν κακοποιηθεί είτε είναι «κακομαθημένοι» καθώς δεν τους έχουν θέσει όρια στις συμπεριφορές τους. Κι αυτό οφείλεται στο ότι οι κηδεμόνες τους δεν τους χαλάνε χατίρι -όπως συνηθίζουμε να λέμε- και οι ίδιοι δεν έχουν φροντίσει να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία σκύλων συμπεριφοράς. Έτσι ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις για το πώς να έχουν σταθερή συμπεριφορά απέναντί τους και να τη διατηρούν σε καθημερινή βάση.

Σε ποιες περιπτώσεις ο σκύλος κάνει επίθεση στον κηδεμόνα του

Οι αιτίες, σύμφωνα με τον κ. Περατινό, είναι οι εξής:

● Ο πόνος και η ασθένεια είναι καταστάσεις που ο σκύλος για λόγους ενόχλησης, ανασφάλειας και προστασίας, μπορεί να αντιδράσει πιο έντονα ή πιο επιθετικά.

● Ο φόβος και το άγχος είναι λόγοι για να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Ένας σκύλος που είναι έντονα αγχωμένος και φοβισμένος, μπορεί να δαγκώσει, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του.

● Η απειλή: Συχνά, ένας σκύλος νοιώθει ότι απειλείται από τον κηδεμόνα του ακόμα και εάν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Αυτό πηγάζει εάν έχει εκπαιδευτεί με τρόπο που βασίζεται στη βία. Αυτή η εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα να του δημιουργεί σύγχυση και φόβο και αντιδρά στην τιμωρία, στη βία και στην κακοποίηση. Οπότε, νοιώθει ότι απειλείται ή δεν καταλαβαίνει τι του ζητάει ο κηδεμόνας και μπορεί να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.

● Η έλλειψη κοινωνικοποίησης, δηλαδή ο σκύλος δεν έχει εξοικειωθεί με άλλους ανθρώπους, ζώα κ.ά, και μπορεί να αντιδράσει και σε οικεία άτομα.

● Ο περιορισμός: Άλλες φορές, μπορεί ο σκύλος να δαγκώσει όταν αισθάνεται ότι δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Για παράδειγμα, την ώρα του μπάνιου, του χτενίσματος, στο κόψιμο των νυχιών κ.ά.

● Η προστασία πόρων, όπως είναι η τροφή, τα παιχνίδια και διάφορα άλλα είναι ακόμη μια αιτία. Την παρουσιάζουν πιο έντονα οι σκύλοι των φυλών Pitbull, Rottweiler κ.ά.

● Η ηλικία: Σε προχωρημένη ηλικία, ο σκύλος, μπορεί να αντιδράσει εάν για παράδειγμα έχει άνοια. Όπως και κατά την εφηβική ηλικία, που, μπορεί να οφείλεται στις ορμονικές αλλαγές.

● Η αλλαγή ρουτίνας ή να δοκιμάζει τα όρια του.

Στην εκπαίδευση του σκύλου δεν έχει θέση η βία

Κλείνοντας, ο κ. Περατινός, επισημαίνει: «Το συντριπτικό ποσοστό των σκύλων, που φτάνουν στο σημείο να επιτεθούν στον κηδεμόνα τους είναι εκείνα που έχουν εκπαιδευτεί με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με βία. Καλό είναι οι κηδεμόνες να επιλέγουν τη μέθοδο θετικής εκπαίδευσης, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ασφάλεια και στον σεβασμό».

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός

● Ο κ. Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και«Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του Train Positive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
