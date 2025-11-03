Ο σκύλος παρουσιάζει διάφορες συμπεριφορές που, μπορεί να μην είναι επιθυμητές από τον κηδεμόνα του.

Το θέμα είναι κατά πόσο γνωρίζει πώς θα τον διαπαιδαγωγήσει σωστά ώστε να εξελιχθεί σε έναν ισορροπημένο σκύλο.

Ένα σοβαρό και σύνθετο ζήτημα είναι η επιθετικότητα που, μπορεί να παρουσιάσει ένας σκύλος.

Ξεκάθαρα, όπως επισημαίνει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός, στη συντριπτική πλειοψηφία οι συμπεριφορές των σκύλων έχουν να κάνουν με το πώς τους συμπεριφερόμαστε.

Οι περισσότεροι σκύλοι, που φτάνουν στο σημείο να επιτεθούν στον κηδεμόνα τους έχουν εκπαιδευτεί με βία

Αναφέρει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων από σκύλους προς τους κηδεμόνες τους γίνονται είτε επειδή έχουν κακοποιηθεί είτε είναι «κακομαθημένοι» καθώς δεν τους έχουν θέσει όρια στις συμπεριφορές τους. Κι αυτό οφείλεται στο ότι οι κηδεμόνες τους δεν τους χαλάνε χατίρι -όπως συνηθίζουμε να λέμε- και οι ίδιοι δεν έχουν φροντίσει να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία σκύλων συμπεριφοράς. Έτσι ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις για το πώς να έχουν σταθερή συμπεριφορά απέναντί τους και να τη διατηρούν σε καθημερινή βάση.

Σε ποιες περιπτώσεις ο σκύλος κάνει επίθεση στον κηδεμόνα του

Οι αιτίες, σύμφωνα με τον κ. Περατινό, είναι οι εξής:

● Ο πόνος και η ασθένεια είναι καταστάσεις που ο σκύλος για λόγους ενόχλησης, ανασφάλειας και προστασίας, μπορεί να αντιδράσει πιο έντονα ή πιο επιθετικά.

● Ο φόβος και το άγχος είναι λόγοι για να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Ένας σκύλος που είναι έντονα αγχωμένος και φοβισμένος, μπορεί να δαγκώσει, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του.

● Η απειλή: Συχνά, ένας σκύλος νοιώθει ότι απειλείται από τον κηδεμόνα του ακόμα και εάν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Αυτό πηγάζει εάν έχει εκπαιδευτεί με τρόπο που βασίζεται στη βία. Αυτή η εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα να του δημιουργεί σύγχυση και φόβο και αντιδρά στην τιμωρία, στη βία και στην κακοποίηση. Οπότε, νοιώθει ότι απειλείται ή δεν καταλαβαίνει τι του ζητάει ο κηδεμόνας και μπορεί να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.

● Η έλλειψη κοινωνικοποίησης, δηλαδή ο σκύλος δεν έχει εξοικειωθεί με άλλους ανθρώπους, ζώα κ.ά, και μπορεί να αντιδράσει και σε οικεία άτομα.

● Ο περιορισμός: Άλλες φορές, μπορεί ο σκύλος να δαγκώσει όταν αισθάνεται ότι δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Για παράδειγμα, την ώρα του μπάνιου, του χτενίσματος, στο κόψιμο των νυχιών κ.ά.

● Η προστασία πόρων, όπως είναι η τροφή, τα παιχνίδια και διάφορα άλλα είναι ακόμη μια αιτία. Την παρουσιάζουν πιο έντονα οι σκύλοι των φυλών Pitbull, Rottweiler κ.ά.

● Η ηλικία: Σε προχωρημένη ηλικία, ο σκύλος, μπορεί να αντιδράσει εάν για παράδειγμα έχει άνοια. Όπως και κατά την εφηβική ηλικία, που, μπορεί να οφείλεται στις ορμονικές αλλαγές.

● Η αλλαγή ρουτίνας ή να δοκιμάζει τα όρια του.

Στην εκπαίδευση του σκύλου δεν έχει θέση η βία

Κλείνοντας, ο κ. Περατινός, επισημαίνει: «Το συντριπτικό ποσοστό των σκύλων, που φτάνουν στο σημείο να επιτεθούν στον κηδεμόνα τους είναι εκείνα που έχουν εκπαιδευτεί με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με βία. Καλό είναι οι κηδεμόνες να επιλέγουν τη μέθοδο θετικής εκπαίδευσης, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ασφάλεια και στον σεβασμό».

● Ο κ. Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και«Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του Train Positive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.