Γενετικά τροποποιημένος μύκητας ξεπαστρεύει τα κουνούπια

Ένας μύκητας που τροποποιήθηκε γενετικά ώστε να ασκεί θανάσιμη έλξη στα κουνούπια θα μπορούσε να δώσει μια εναλλακτική λύση στη χρήση εντομοκτόνων που ρυπαίνουν στο περιβάλλον και γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά καθώς τα έντομα αποκτούν αντοχή.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature Microbiology εξετάζει τους μύκητες του γένους Metarhizium, οι οποίοι προσβάλλουν διάφορα είδη εντόμων και τα τρώνε ζωντανά από μέσα προς τα έξω. Όταν το έντομο πεθάνει, ο μύκητας απελευθερώνει λογκιφολένιο, μια φυτική ουσία που μυρίζει ξύλο και προσελκύει νέα θύματα.

Σπόρια από ορισμένα είδη Metarhizium χρησιμοποιούνται ήδη ως μέσο βιολογικού ελέγχου των εντόμων σε καλλιέργειες. Όπως φαίνεται, η πρακτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, φορέων της ελονοσίας και άλλων ασθενειών που προσβάλλουν 700 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλούν ένα εκατομμύριο θανάτους τον χρόνο.

Η ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Τζετζιάνγκ στην Κίνα πιστεύει ότι τα κουνούπια είναι απίθανο να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στη νέα προσέγγιση -το πιθανότερο είναι ότι εξελίχθηκαν να έλκονται από το λογκιφολένιο για να εντοπίζουν φυτά και να τρέφονται με νέκταρ.

Οι ερευνητές εισήγαγαν στον μύκητα Metarhizium pingshaense ένα γονίδιο των πεύκων ώστε να παράγει λογκιφολένιο σε υψηλές συγκεντρώσεις και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του. Ο μύκητας καλλιεργήθηκε στη συνέχεια σε ένα φθηνό υπόστρωμα από σιτάρι και ρύζι και τελικά τοποθετήθηκε σε τετράγωνες παγίδες στο μέγεθος περιοδικού.

Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ένα δωμάτιο γεμάτο κουνούπια, ο μύκητας εξόντωσε το 90 με 100 τοις εκατό των εντόμων μέσα σε λίγες ημέρες, αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι παγίδες συνέχισαν μάλιστα να λειτουργούν ακόμα και αν υπήρχαν στον χώρο άλλες οσμές, όπως η μυρωδιά των εθελοντών που κοιμούνταν στο δωμάτιο κάτω από κουνουπιέρες.

Η μέθοδος αποδείχθηκε αποτελεσματική για την εξουδετέρωση τριών κοινών ειδών κουνουπιού, ανάμεσά τους το ασιατικό κουνούπι-τίγρης Aedes albopictus (εικόνα), φορέας ασθενειών όπως ο κίτρινος πυρετός και ο πυρετός του Δυτικού Νείλου. Το είδος έχει εξαπλωθεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα δοκιμές στο ανοιχτό πεδίο. Ήδη όμως συνεργάζονται με τους ιδρυτές μιας κινεζικής εταιρείας που κατασκευάζει εργοστάσιο για μαζική παραγωγή μυκήτων.

Για να αποφύγουν την εξόντωση άλλων εντόμων, οι παγίδες της μελέτης έφεραν ένα πολύ μικρό άνοιγμα από το οποίο υποτίθεται ότι χωρούν μόνο τα κουνούπια.

Μένει να διαπιστωθεί με δοκιμές πεδίου αν το ζωντανό εντομοκτόνο αφήνει όντως ανεπηρέαστα άλλα είδη.