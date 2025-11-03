Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται σήμερα στους δρόμους της Αττικής.
- Οι μετανάστες που κέρδισαν το δικαίωμα στο όνειρο
- Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
- Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι Ρωσία και Κίνα «κάνουν πυρηνικές δοκιμές»
Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας.
Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική οδό όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 45 λεπτά.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο από του Ρέντη μέχρι τη Λυκόβρυση.
Στην Αττική Οδό σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης ενώ καθυστερήσεις άνω των 45′ καταγράφονται από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα 15΄- 20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισιάς ενώ στην Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄- 25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.
Τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης.
Καθυστερήσεις άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/IaejRzfL9D
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2025
Αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισιάς, στη Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά μετά τη Συγγρού αλλά και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
- Το Generation Next δείχνει τον δρόμο της καινοτομίας
- Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
- Απίθανο συμβάν στην Premier League: Ατζέντης απείλησε ποδοσφαιριστή με όπλο στο Λονδίνο (pic)
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
- Σε ευρωπαϊκή σύμπραξη για την βιώσιμη ανάπτυξη ο δήμος Αιγάλεω
- H ανάρτηση για τον Κίναν Έβανς και η απάντηση του Αμερικανού (vid, pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις