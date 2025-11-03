Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική οδό όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 45 λεπτά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο από του Ρέντη μέχρι τη Λυκόβρυση.

Στην Αττική Οδό σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης ενώ καθυστερήσεις άνω των 45′ καταγράφονται από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα 15΄- 20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισιάς ενώ στην Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄- 25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης.

Καθυστερήσεις άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/IaejRzfL9D — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2025

Αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισιάς, στη Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά μετά τη Συγγρού αλλά και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.