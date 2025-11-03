Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το Predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν

Tη βεβαιότητα ότι το μολυσμένο μήνυμα με το κακόβουλο λογισμικό Predator που έλαβε στο κινητό της εστάλη από την ΕΥΠ εξέφρασε στη διάρκεια της κατάθεσης της πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία σήμερα υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, και εξετάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου συνεχίζεται η δίκη για υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

«Είμαι 100% σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η Υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού» είπε η Μαρία Ζώη Σακαλή απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που επίσης ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων. Για το λόγο αυτό η μάρτυρας, όπως είπε, κατέθεσε προσωποποιημένη μήνυση στη δικαιοσύνη καθώς ο μοναδικός που είχε λόγο να την παρακολουθήσει ήταν η ΕΥΠ.

Από την αρχή της εξέτασης της η μάρτυρας περίγραψε πως παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της όταν έλαβε ένα μήνυμα που έλεγε «Κοριτσάκι μου θυμάσαι» και είχε ένα link. Το μήνυμα έφτασε στο κινητό της ,όπως είπε την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο του δικηγόρου της για να ετοιμάσει το υπόμνημα αναφορικά με μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από την ίδια και άλλους συναδέλφους της, οι οποίοι επειδή είχαν θεωρηθεί » ανεπιθύμητοι» είχαν μεταχθεί σε υπηρεσία άνευ αντικειμένου.

Τότε η μάρτυρας, είπε πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε επιμολυνθεί το τηλέφωνο της, μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που ενημερώθηκε επισήμως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία διενήργησε αυτοτελή έρευνα.

Η μάρτυρας επίσης διατύπωσε την άποψη ότι «η ΕΥΠ θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό γιατί μιλάμε για λειτουργία κακόβουλου λογισμικού που παρακολουθούσε στόχους εθνικού ενδιαφέροντος», ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσης της εξέφρασε την άποψη ότι η προμήθεια του Predator έγινε μέσα σε άλλη νόμιμη προμήθεια.

Η κατάθεση της μάρτυρος

«Εργάζομαι τώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Απο το 2007 έως έως το 2021 ήμουν στην ΕΥΠ. Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε σε άλλη υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση, η οποία συστάθηκε με υπογραφή του κυρίου Δημητριάδη. Το λέω αυτό γιατί την αρμοδιότητα σύστασης της της είχε ο κ Δημητριάδης. To τονίζω γιατί συνδέεται με την υπόθεση. Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, αφού ήταν εικονική».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι «μας μετακίνησαν γιατί δεν είμαστε αρεστοί στη διοίκηση».

Πρόεδρος : Εσείς γιατί δεν είσαστε αρεστή, τι είχατε αντιληφθεί;

Μάρτυρας: Υπήρχαν διάφορα προβλήματα στις συνθέσεις των συμβουλίων, δεν είχαμε κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είχαμε αντιδράσει γιατί είμαστε τόσο καιρό εκεί στην υπηρεσία και δεν κάναμε τίποτα .

Στις 16/9/21 αποστείλαμε εξώδικο στον διοικητή .Δεν είχαμε καμία απάντηση.

Εμείς συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί και να κοιταζόμαστε. Στη συνέχεια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος.

Και αμέσως μετά αναφέρθηκε στην παγίδευση του τηλεφώνου της.» Ήταν 23/11/21 οταν έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε Κοριτσάκι μου θυμάσαι;Και είχε ένα link .Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατνομασουμε σε αυτό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ..Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα αλλά τότε δεν μπορούσε να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό μέχρι που ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.»

Η ίδια και οι συνάδελφοι της όπως πρόσθεσε μετά την μετάταξη τους στην ΕΛΑΣ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κέρδισαν το δικαστήριο, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.

Πρόεδρος: Είχατε ενημέρωση από την ΕΥΠ για την παρακολούθηση του κινητού σας;

Μάρτυρας: Έχω υποβάλει αίτημα ,αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση θα είχε επιλεγεί άλλος τρόπος παρακολούθησης μου.

Πρόεδρος : Τι θα μπορούσε και ποιος να μάθει;

Μάρτυρας :Παγιδεύτηκα. Εγω δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε με πολιτικούς ,ούτε με κόμματα. Οταν παγιδεύτηκα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου εν γνώσει της υπηρεσίας. Επειδη ξέρω τη λειτουργία του Predator πιστεύω ότι ήθελε να να ακούσουν κάτι ή να έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο.

Πρόεδρος :Τους κατηγορουμένους του γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι. Ενημερώθηκα για τη σύνδεση τους με την εταιρεία και με τον λογισμικό με βάση όσα προέκυψαν από την έρευνα. Οι συνδέσεις των εταιρειών έχουν προκύψει σε απόλυτο βαθμό από τη δικογραφία .Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου για την εξαγωγή του λογισμικού. Κατα τη γνώμη μου πιθανότητα να κρύφτηκε η δαπάνη μέσα σε νόμιμη δαπάνη για άλλη νόμιμη σύμβαση .

Πρόεδρος : Μπήκατε στον πειρασμό να ελέγξετε το κινητό σας;

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία στην Ελλάδα αν και θα έπρεπε να υπάρχει.

Εισαγγελέας: Σε αυτή τη διεύθυνση της ΕΥΠ πενήντα άνθρωποι τι κάνατε;

Μάρτυρας : Για πέντε μήνες δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε πίναμε καφέ και φεύγαμε.

Εισαγγελέας: Ποιοι πήγαιναν εκεί ,οι ανεπιθύμητοι!

Μάρτυρας :Ναι Η βούληση της διοίκησης ήταν να αδειάσουν κάποιες θέσεις για να προσληφθούν κάποια άλλα άτομα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς να μένουν οι θέσεις μας και να φεύγουμε εμείς.

Εισαγγελέας: Άλλοι συνάδελφοι σας έλαβαν τέτοια μήνυμα;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι σίγουρα μια ακόμα συνάδελφος.

«Εγώ παρολουθήθηκα γιατί καταθέσαμε τη μήνυση η οποία στρεφόταν ουσιαστικά σε βάρος κατά του πρωθυπουργού» επανέλαβε η μάρτυρας ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που έγιναν οι έρευνες που είχαν διεκπεραιωτικού χαρακτήρα.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ς ήταν ένας από τα θύματα παρακολούθησης.