Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού
Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί
- Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού
- Ο Τραμπ θέλει να κρατήσει «μόνο για τις ΗΠΑ» τα πιο προηγμένα τσιπ ΑΙ
- Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι του κραδαίνοντας μπαλτά – Τρομοκρατημένοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία
- Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει προσωρινά, σήμερα στις 18.00.
Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.
Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
- Ινδονησία: Περισσότεροι από 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες
- Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια για τον Τζέρεμι Έβανς
- Το είχε ο κόσμος τούμπανο: Η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία στα social media επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση
- Τέλη κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του 2026
- Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να παραλύουν λευκούς καρχαρίες πριν τους φάνε το συκώτι
- Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις