Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
Οικονομία 01 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚείμενοΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Σχεδόν 23.000 οικογένειες που έλαβαν πέρυσι τέτοια εποχή επίδομα παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δεν το δικαιούνται φέτος. Η μείωση είναι σημαντική και αντιστοιχεί σχεδόν στο 5% των δικαιούχων. Το επίδομα παιδιού για τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λάβουν 498.799 οικογένειες, από 521.724 πέρυσι.

Ακόμα και αν ένα μέρος της μείωσης οφείλεται στην υπογεννητικότητα, η κύρια αιτία αποκλεισμού είναι η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων σε οικογένειες με παιδιά. Η μη αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, ανάλογα  με τον πληθωρισμό, λειτουργεί πρακτικά ως «κόφτης» για χιλιάδες, ευάλωτες ως επί το πλείστον, οικογένειες.

Εισοδηματικοί «κόφτες»

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα παιδιού δίνεται αναλογικά με το εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Το πλήρες επίδομα είναι 70 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ως δύο παιδιά, και 140 για το τρίτο παιδί και πάνω. Το δικαιούνται όμως μόνο οικογένειες που βρίσκονται χαμηλότερα από το κατώφλι της φτώχειας, με μέγιστο ετήσιο εισόδημα 12.000 για νοικοκυριό με δύο παιδιά. Πάνω από αυτό το όριο το οικογενειακό επίδομα μειώνεται σταδιακά στα 42 και 28 ευρώ. Μια οικογένεια με ένα παιδί, που δουλεύουν και οι δύο γονείς και έχουν ετήσιο εισόδημα 26.250 ευρώ (λίγο παραπάνω από τον κατώτατο μισθό Χ 2)  δεν δικαιούται καθόλου επίδομα.

Προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού

Μια από τος προϋποθέσεις για να λάβουν οι γονείς το επίδομα παιδιού, είναι τα ανήλικα τέκνα να παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο ως και γυμνάσιο), και να έχουν επάρκεια σπουδών.

Για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό δικαιολογητικό σπουδών ως και τα 24 έτη.

Tα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης A21 του έτους 2025 (που υποβάλλεται στο idika.gr ή στο opeka.gr), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πώς το τεκμαρτό εισόδημα «έκοψε» 113.000 οικογένειες

Το «μεγάλο τσεκούρωμα» στα οικογενειακά επιδόματα και όχι μόνο έγινε το 2024, με την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τη χρονιά εκείνη οι δικαιούχοι μειώθηκαν κατά 113.000,  από 635.000 οικογένειες το 2023.

Οι πληρωμές όλων των προγραμματισμένων κοινωνικών επιδομάτων έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, για την υποβολή νέων αιτήσεων ή και τροποποιήσεις υφισταμένων.

Τσεκούρι και στο στεγαστικό επίδομα

Συνολικά τον Σεπτέμβριο πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ περισσότερα από 275,5 εκατ. ευρώ, σε 1.106.545 δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων. Τα οικογενειακά επιδόματα που θα καταβληθούν σε δικαιούχους γονείς αγγίζουν τα 87,5 εκατομμύρια και είναι μειωμένα κατά 12,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2024.

Μειωμένος κατά 114.720 άτομα ή κατά 39% είναι ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος στέγασης. Φέτος το Σεπτέμβριο θα το λάβουν μόλις 178.224 άτομα, από 293.062 το 2024. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα το λάβουν 33.438 λιγότερα άτομα από το 2024 (159.660 έναντι 193.098).

Μείωση αγοραστικής δύναμης

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ η κυβέρνηση αναγγέλλει προγράμματα στήριξης των οικογενειών με παιδιά με μείωση φορολογικών συντελεστών. Όσο όμως δεν υπάρχει τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ούτε αναπροσαρμογή των κριτηρίων για τα επιδόματα, ό,τι μπαίνει στη μία τσέπη, θα βγαίνει από την άλλη. ¨Έτσι, το εισόδημα μπορεί να αυξάνεται ονομαστικά, αλλά η αγοραστική δύναμη θα μένει στάσιμη ή και θα μειώνεται. Το 2026 αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος. Λόγω της μείωσης παρακράτησης φόρου και της ονομαστικής αύξησης των μισθών θα εμφανίζεται μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα, χωρίς απαραίτητα να έχει βελτιωθεί το βιοτικό τους επίπεδο.

Με τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, στα 990 ευρώ το μήνα ως το 2027, θα αποκλειστούν από τα επιδόματα στήριξης δεκάδες χιλιάδες επιπλέον οικογένειες, αν δεν υπάρξει ριζική αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων.

