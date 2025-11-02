Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και η Σαουδική Αραβία αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν τη συνεργασία τους για την οργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων eSports, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Ριάντ το 2027. Η απόφαση, που γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΔΟΕ, σηματοδοτεί μια καθοριστική στροφή στη στρατηγική του Ολυμπιακού κινήματος απέναντι στον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο των ηλεκτρονικών αθλημάτων.

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι «οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις φιλοδοξίες τους στον χώρο των eSports ανεξάρτητα η μία από την άλλη», ενώ τόνισε πως ο οργανισμός θα αναπτύξει «ένα νέο μοντέλο συνεργασίας» για την οργάνωση των Αγώνων. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το νέο αυτό πλαίσιο θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των Ολυμπιακών eSports με τις μακροπρόθεσμες αξίες και στρατηγικές του Ολυμπιακού Κινήματος.

Από τη «συμμαχία καινοτομίας» στη ρήξη

Η αρχική συνεργασία μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2024, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών του Παρισιού, ύστερα από πρόταση του τότε προέδρου Τόμας Μπαχ.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας δεκαετούς διοργάνωσης, που θα έφερνε τα eSports στο Ολυμπιακό ημερολόγιο με πλήρη θεσμική αναγνώριση. Η πρώτη έκδοση των Αγώνων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2025, αλλά η ΔΟΕ είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Φεβρουάριο την αναβολή τους για το 2027, επικαλούμενη την ανάγκη επιπλέον προετοιμασίας και παγκόσμιων προκριματικών.

Η eSports World Cup Foundation (EWCF) είχε οριστεί ως ο βασικός εταίρος του εγχειρήματος, αναλαμβάνοντας την επιλογή των παιχνιδιών, τη δομή των τουρνουά και την καινοτομία στη μορφή διεξαγωγής. Η συμμετοχή της EWCF, που εδρεύει στο Ριάντ και συνδέεται με το κρατικό πρόγραμμα Vision 2030, θεωρήθηκε τότε ένδειξη της στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας να μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο του gaming και των ψηφιακών αθλημάτων.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών φάνηκαν σύντομα. Η ΔΟΕ, υπό νέα ηγεσία, επιδίωξε ένα πιο ανοιχτό, αποκεντρωμένο και θεσμικά ανεξάρτητο μοντέλο διοργάνωσης, μακριά από εθνικές ή πολιτικές επιρροές. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία επιθυμούσε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διοργάνωσης στο έδαφός της, παρουσιάζοντάς τη ως μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας και αναβάθμισης της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Πολιτικές σκιές και διεθνείς πιέσεις

Η απόφαση να φιλοξενηθούν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες eSports στο Ριάντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν το βασίλειο για χρήση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων ως εργαλείο εξωραϊσμού της διεθνούς του εικόνας («sportswashing»). Η συνάντηση του Τόμας Μπαχ με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον υπουργό Αθλητισμού Αμπντουλαζίζ μπιν Τουρκί Αλ Φαϊσάλ είχε θεωρηθεί τότε συμβολική κίνηση νομιμοποίησης ενός αυταρχικού καθεστώτος μέσω του αθλητισμού.

Με την ανάληψη της ηγεσίας από την Κίρστι Κόβεντρι, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της ΔΟΕ, το Ολυμπιακό Κίνημα φαίνεται να επανεξετάζει τις συνεργασίες του υπό το πρίσμα ηθικών και θεσμικών αξιών. Η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία ερμηνεύεται ευρέως ως προσπάθεια αποπολιτικοποίησης και αναπροσανατολισμού της στρατηγικής για τα eSports, με έμφαση στη διαφάνεια και την παγκόσμια πρόσβαση.

Νέος σχεδιασμός για τους Ολυμπιακούς eSports

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέο μοντέλο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων eSports, βασισμένο σε μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών Ολυμπιακών επιτροπών, των εκδοτών παιχνιδιών και των ίδιων των παικτών. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικουμενικό γεγονός, που θα ενσωματώνει τον ψηφιακό αθλητισμό στις Ολυμπιακές αξίες της ισότητας, της αριστείας και της αλληλεγγύης.

«Η πρωτοβουλία των Ολυμπιακών eSports έχει προκαλέσει τεράστια προσμονή σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα και στην κοινότητα των παικτών», ανέφερε η ΔΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση των εμπλεκομένων φορέων υπήρξε συντριπτικά θετική.

Το επόμενο διάστημα, θα συγκροτηθεί διεθνής ομάδα εργασίας που θα εξετάσει νέα μορφή διοργάνωσης, πιθανότατα με πολυχωρική διεξαγωγή (multi-hub model) και συνεργασία με υπάρχουσες πλατφόρμες eSports.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ψηφιακό Ολυμπισμό

Η ακύρωση της συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία δεν σηματοδοτεί το τέλος αλλά την αναγέννηση της ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων eSports. Αντί να παραμείνουν ένα εθνικό project, μετατρέπονται σε παγκόσμιο εγχείρημα με στόχο τη σύνδεση του ψηφιακού και του παραδοσιακού αθλητισμού.

Σε μια εποχή όπου οι εικονικοί αγώνες συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια θεατές και οι gamers αποκτούν το κύρος αθλητών, η ΔΟΕ επιχειρεί να βρει ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του μέλλοντος δεν θα διεξάγονται μόνο στα στάδια, αλλά και στις οθόνες — εκεί όπου γεννιέται η επόμενη γενιά αθλητών του κόσμου.