Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02 Νοεμβρίου 2025

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και η Σαουδική Αραβία αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν τη συνεργασία τους για την οργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων eSports, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Ριάντ το 2027. Η απόφαση, που γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΔΟΕ, σηματοδοτεί μια καθοριστική στροφή στη στρατηγική του Ολυμπιακού κινήματος απέναντι στον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο των ηλεκτρονικών αθλημάτων.

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι «οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις φιλοδοξίες τους στον χώρο των eSports ανεξάρτητα η μία από την άλλη», ενώ τόνισε πως ο οργανισμός θα αναπτύξει «ένα νέο μοντέλο συνεργασίας» για την οργάνωση των Αγώνων. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το νέο αυτό πλαίσιο θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των Ολυμπιακών eSports με τις μακροπρόθεσμες αξίες και στρατηγικές του Ολυμπιακού Κινήματος.

Από τη «συμμαχία καινοτομίας» στη ρήξη

Η αρχική συνεργασία μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2024, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών του Παρισιού, ύστερα από πρόταση του τότε προέδρου Τόμας Μπαχ.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας δεκαετούς διοργάνωσης, που θα έφερνε τα eSports στο Ολυμπιακό ημερολόγιο με πλήρη θεσμική αναγνώριση. Η πρώτη έκδοση των Αγώνων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2025, αλλά η ΔΟΕ είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Φεβρουάριο την αναβολή τους για το 2027, επικαλούμενη την ανάγκη επιπλέον προετοιμασίας και παγκόσμιων προκριματικών.

Η eSports World Cup Foundation (EWCF) είχε οριστεί ως ο βασικός εταίρος του εγχειρήματος, αναλαμβάνοντας την επιλογή των παιχνιδιών, τη δομή των τουρνουά και την καινοτομία στη μορφή διεξαγωγής. Η συμμετοχή της EWCF, που εδρεύει στο Ριάντ και συνδέεται με το κρατικό πρόγραμμα Vision 2030, θεωρήθηκε τότε ένδειξη της στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας να μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο του gaming και των ψηφιακών αθλημάτων.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών φάνηκαν σύντομα. Η ΔΟΕ, υπό νέα ηγεσία, επιδίωξε ένα πιο ανοιχτό, αποκεντρωμένο και θεσμικά ανεξάρτητο μοντέλο διοργάνωσης, μακριά από εθνικές ή πολιτικές επιρροές. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία επιθυμούσε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διοργάνωσης στο έδαφός της, παρουσιάζοντάς τη ως μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας και αναβάθμισης της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Πολιτικές σκιές και διεθνείς πιέσεις

Η απόφαση να φιλοξενηθούν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες eSports στο Ριάντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν το βασίλειο για χρήση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων ως εργαλείο εξωραϊσμού της διεθνούς του εικόνας («sportswashing»). Η συνάντηση του Τόμας Μπαχ με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον υπουργό Αθλητισμού Αμπντουλαζίζ μπιν Τουρκί Αλ Φαϊσάλ είχε θεωρηθεί τότε συμβολική κίνηση νομιμοποίησης ενός αυταρχικού καθεστώτος μέσω του αθλητισμού.

Με την ανάληψη της ηγεσίας από την Κίρστι Κόβεντρι, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της ΔΟΕ, το Ολυμπιακό Κίνημα φαίνεται να επανεξετάζει τις συνεργασίες του υπό το πρίσμα ηθικών και θεσμικών αξιών. Η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία ερμηνεύεται ευρέως ως προσπάθεια αποπολιτικοποίησης και αναπροσανατολισμού της στρατηγικής για τα eSports, με έμφαση στη διαφάνεια και την παγκόσμια πρόσβαση.

Νέος σχεδιασμός για τους Ολυμπιακούς eSports

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέο μοντέλο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων eSports, βασισμένο σε μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών Ολυμπιακών επιτροπών, των εκδοτών παιχνιδιών και των ίδιων των παικτών. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικουμενικό γεγονός, που θα ενσωματώνει τον ψηφιακό αθλητισμό στις Ολυμπιακές αξίες της ισότητας, της αριστείας και της αλληλεγγύης.

«Η πρωτοβουλία των Ολυμπιακών eSports έχει προκαλέσει τεράστια προσμονή σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα και στην κοινότητα των παικτών», ανέφερε η ΔΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση των εμπλεκομένων φορέων υπήρξε συντριπτικά θετική.

Το επόμενο διάστημα, θα συγκροτηθεί διεθνής ομάδα εργασίας που θα εξετάσει νέα μορφή διοργάνωσης, πιθανότατα με πολυχωρική διεξαγωγή (multi-hub model) και συνεργασία με υπάρχουσες πλατφόρμες eSports.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ψηφιακό Ολυμπισμό

Η ακύρωση της συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία δεν σηματοδοτεί το τέλος αλλά την αναγέννηση της ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων eSports. Αντί να παραμείνουν ένα εθνικό project, μετατρέπονται σε παγκόσμιο εγχείρημα με στόχο τη σύνδεση του ψηφιακού και του παραδοσιακού αθλητισμού.

Σε μια εποχή όπου οι εικονικοί αγώνες συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια θεατές και οι gamers αποκτούν το κύρος αθλητών, η ΔΟΕ επιχειρεί να βρει ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του μέλλοντος δεν θα διεξάγονται μόνο στα στάδια, αλλά και στις οθόνες — εκεί όπου γεννιέται η επόμενη γενιά αθλητών του κόσμου.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
