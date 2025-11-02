sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη στο 92′ για την «Ένωση»
Ποδόσφαιρο 02 Νοεμβρίου 2025 | 23:04

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Νίκη στο 92′ για την «Ένωση»

Ένα γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, γλίτωσε την ΑΕΚ από τη γκέλα με τον Παναιτωλικό, δίνοντάς της τη νίκη με 1-0.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Λυτρωτής Πινέδα και επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» δεν ήταν καλή, δυσκολεύτηκε από το μαζικό αμυντικό παιχνίδι του Παναιτωλικού του Γιάννη Αναστασίου, αλλά βρήκε τη λύση στο 90+2′, με τον Ορμπελίν Πινέδα να σκοράρει και να χαρίζει μία πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Επανέρχεται η ηρεμία στην ΑΕΚ, που γλίτωσε μεγάλο κάζο, αφού η νίκη σε αυτό το ματς ήταν επιτακτική ανάγκη μετά τις σερί ήττες στα ντέρμπι από ΠΑΟΚ (0-2) και Ολυμπιακό (2-0).

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Ρέλβας, Βίντα και Πένραϊς. Στον άξονα ήταν οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Πιερό και τριάδα πίσω του οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης.

Ο Παναιτωλικός άρχισε το ματς με τους: Τσάβες, Μαυρία, Σιέλη, Κόγιτς, Στάγιτς, Μπουχαλάκη, Εστεμπάν, Κοντούρη, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς.

Ένα ημίχρονο που θα ξεχαστεί γρήγορα

Η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει, να απειλήσει την εστία των Αγρινιωτών και στο 9′ είχε την πρώτη καλή της στιγμή. Ο Ρότα δημιούργησε, ο Καλοσκάμης εκτέλεσε, αλλά ο Τσάβες ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα καθώς προέβη σε μία δύσκολη επέμβαση. Στο 15′ ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ σε καλή θέση, με τον Ρέλβας να παίρνει την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από το τέρμα των φιλοξενούμενων.

Στο 24′ η ομάδα του Νίκολιτς αναπτύχθηκε ωραία από τα δεξιά με Ρότα και Μαρίν, αλλά το γύρισμα του τελευταίου δεν ήταν καλό. Με τον Παναιτωλικό δύο λεπτά αργότερα (26′) να έχει την πρώτη καλή στιγμή του στην αναμέτρηση. Ο Μίχαλακ ξεχύθηκε ωραία στην επίθεση, αλλά τελευταία στιγμή τα έκανε θάλασσα, χάνοντας την ευκαιρία για σουτ και κάνοντας ένα γύρισμα της απελπισίας, με τον Στρακόσα να βγάζει εύκολα.

Ο Ρότα στο 31′ έκανε ένα πολύ κακό σουτ το οποίο δεν πέρασε ούτε… άουτ, στο 39′ ο Μάριν έκανε τη σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε έξω, ενώ στο 44′ ο Ζοάο Μάριο έχασε απίθανη ευκαιρία, καθώς με εξουδετερωμένο τον -τραγικό σ’ αυτή τη φάση- Τσάβες, πραγματοποίησε κάκιστο πλασέ με άδειο τέρμα εντός μικρής περιοχής!

Αποφασισμένη για το γκολ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, καθώς στο 49′ είχε μία τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει. Ο Κοϊτά έκανε ωραία ενέργεια, έδωσε στον Ζοάο Μάριο, εκείνος σούταρε από καλή θέση, αλλά πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες. Στο 57′ φοβερή ενέργεια, προσποίηση του Μαρίν σε αντίπαλο και αντί να σουτάρει πάσαρε λανθασμένα στον Πιερό. Άστοχο γύρισμα στη συνέχεια από αριστερά.

Πέρασε ώρα για να γίνει κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο από εκεί και πέρα στον αγώνα. Πρέπει να φτάσουμε στο 74′ για να βρούμε την επόμενη μεγάλη φάση της αναμέτρησης. Εκεί ο Μάριο εκτέλεσε από δεξιά το κόρνερ, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά και η άμυνα του Παναιτωλικού έδιωξε την μπάλα με κεφαλιά σχεδόν πάνω στη γραμμή της εστίας! Ενώ στο 77′ ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς μπλοκαρίστηκε από τον Τσάβες.

Στο 78′ η ΑΕΚ πέτυχε γκολ. Σέντρα του Ρότα, κεφαλιά του Γιόβιτς, ο Τσάβες σε πρώτο χρόνο απομάκρυνε, αλλά ο Σέρβος επιθετικός πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε. Ωστόσο, ο VAR Ευαγγέλου φώναξε σωστά τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο-επιθετικό φάουλ του Σέρβου επιθετικού πάνω στον Χάρη Μαυρία.

Ωστόσο, στο 90+2′ η ΑΕΚ λυτρώθηκε. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ έβγαλε εξαιρετικό συνδυασμό από δεξιά και ο Πινέδα με πλασέ έκανε το τελικό 1-0, χαρίζοντας μία υπερπολύτιμη νίκη στην ομάδα του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Στο πιο κατάλληλο σημείο ο Πινέδα πέτυχε το πρώτο του γκολ για φέτος και έδωσε μία σημαντική νίκη-ανάσα στο φινάλε για την ομάδα του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το ματς πήρε… φωτιά στο τελευταίο κομμάτι του με γκολ, ακυρώσεις, VAR και τη λύτρωση στις καθυστερήσεις από τον Πινέδα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Λίγα πράγματα ο Πιερό, δεν τον… ένιωσαν και πολύ οι αντίπαλοι αμυντικοί…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λάθος του Παπαδόπουλου στο 80′ που δεν είδε κατευθείαν το επιθετικό φάουλ του Γιόβιτς στον Μαυρία. Έστω με τη βοήθεια του VAR όμως έκανε το on-field review και πήρε εν τέλει τη σωστή απόφαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 81′ χρειάστηκε η παρέμβαση της τεχνολογίας. Με τον VAR Ευαγγέλου να φωνάζει ορθώς τον διαιτητή Παπαδόπουλο για παράβαση επιθετικού φάουλ του Γιόβιτς πάνω στον Μαυρία, στη φάση που πέτυχε γκολ η ΑΕΚ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ορμπελίν Πινέδα (90+2′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (72′ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (95′ Γκρούγιτς), Καλοσκάμης (65′ Γιόβιτς), Πιερό (95′ Κουτέσα)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Σιέλης, Μαυρίας, Κόγιτς, Κοντούρης (56′ Λουίς), Εστεμπάν (87′ Ουνάι Γκαρσία), Μίχαλακ (75′ Ματσάν), Ενκολόλο (87′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Αγκίρε)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναιτωλικός – ΑΕΛ (8/11, 17:00) και ΟΦΗ – ΑΕΚ (9/11, 17:30) για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Σύνταξη
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή σε εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο