Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0: Εσπασε το αήττητο των φιλοξενούμενων

Τέλος στο αήττητο της Αταλάντα έβαλε η Ουντινέζε η οποία τη νίκησε εντός έδρας με 1-0 και άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα καθώς έχει και επτά ισοπαλίες. Μπορεί η Αταλάντα να είχε περισσότερη κατοχή της μπάλας (60-40), είχε και ευκαιρίες, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αποτελεσματικοί.

Το γκολ που έκρινε το ματς μπήκε στο 40’, με σουτ του Τζανιόλο από το ύψος του πέναλτι, μετά από γύρισμα του Καμαρά. Στο 43’ η Ουντινέζε θα μπορούσε να κάνει το 2-0, όμως ο Καρνεζέκι απέκρουσε το σουτ του Κάρλστρομ.

Στο 23’ η Αταλάντα πέτυχε γκολ με τον Σουλεμανά, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν δυο ακόμη ευκαιρίες με τον Κρστόβιτς στο 62’ και στο 81’ με τον Μπελανόβα, όταν ο Ατά πρόλαβε πάνω στη γραμμή το σουτ του τελευταίου .

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Οκόγιε, Μπερτόλα (76’ Πάλμα), Καμπασελέ, Σολέ Τζανόλι (76’ Εχιζίμπουε), Εκέλενκαμπ (69’ Μπαγιό), Κάρλστρομ, Ατά, Καμαρά, Τζανιόλο (69’ Πιοτρόβσκι), Μπούκσα

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού (85’ Μπρεσιανίνι), Χίεν, Τζαπακόστα, Έντερσον, Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (77’ Μπελανόβα), Σάμαρντζιτς (77’ Ντε Κετελάρε), Σουλεμανά (59’ Λούκμαν), Σκαμάκα (59’ Κρστόβιτς)

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Serie A:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0 (40’ Τζανιόλο)

19:00 Νάπολι – Κόμο

21:45 Κρεμονέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

13:30 Βερόνα – Ίντερ

16:00 Τορίνο – Πίζα

16:00 Φιορεντίνα – Λέτσε

19:00 Πάρμα – Μπολόνια

21:45 Μίλαν – Ρόμα

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

19:30 Σασουόλο – Τζένοα

21;45 Λάτσιο – Κάλιαρι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ