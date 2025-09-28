Σασουόλο – Ουντινέζε 3-1: Το «καθάρισαν» νωρίς οι «νεροβέρντι»

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, η Σασουόλο πήρε το δεύτερο τρίποντό της στη σεζόν, επικρατώντας της Ουντινέζε με 3-1, για την 5η αγωνιστική της Serie A. Ο Λοριαντέ ήταν καθοριστικός για τη νίκη της ομάδας του Φάμπιο Γκρόσο, καθώς είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο παιχνίδι.

Ο Γάλλος άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση και ασίστ του Μπεράρντι, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του να δημιουργήσει. Συγκεκριμένα, ο Λοριαντέ βρήκε τον Κονέ, και αυτός έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, για να κάνει το 2-0, που παρέμεινε μέχρι το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μισό, η Ουντινέζε έψαξε το γκολ που θα την ξαναέβαζε στο παιχνίδι, και το βρήκε με τον Ντέιβις στο 55ο λεπτό, όταν αυτός πήρε το «ριμπάουντ» μετά από χαμένη ευκαιρία του Αττά. Δέκα λεπτά μετά το γκολ, ο Άγγλος βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση με ένα σουτ που πέρασε οριακά εκτός εστίας, ωστόσο η Σασουόλο ήταν αυτή που κατάφερε να βρει δίχτυα ξανά. Συγκεκριμένα, στο 81′, έπειτα από σέντρα του Φαντέρα, ο Ιαννόνι με κεφαλιά νίκησε τον Σάβα και έκανε το τελικό 3-1.

ΣΑΣΟΥΟΛΟ: Μούριτς, Βαλουκίεβιτς (80′ Κουλιμπαλί), Ιντζές, Μουχαρέμοβιτς, Ντόιγκ, Βρανκς (58′ Τόρστβεντ), Κονέ (79′ Ιανόνι), Μάτιτς, Μπεράρντι, Λοριαντέ (58′ Φαντέρα), Πιναμόντι (86′ Σεντίρα)

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Σάβα, Πάλμα (46′ Εχιζίμπουε), Κρίστενσεν, Σολέτ, Τζανόλι (67′ Εκέλενκαμπ), Ζεμούρα, Άτα (80′ Λόβριτς), Κάσλστρομ, Πιοτρόφσκι (46′ Μίλερ), Ντέιβις, Τζανιόλο (76′ Γκέιγ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ – 69′ Μπασκιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (45’+1΄Σουλεμάνα – 78′ Καμπάλ)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9′ Μαρτίνες, 82′ Εσποσίτο)

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1 (8’ Λοριαντέ, 12’ Κονέ, 81’ Ιανόνι-55’ Ντέιβις)

Ρόμα-Βερόνα 16:00

Πίζα-Φιορεντίνα 16:00

Λέτσε-Μπολόνια 19:00

Μίλαν-Νάπολι 21:45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19:30

Τζένοα-Λάτσιο 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 21:45

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 16:00

Λάτσιο-Τορίνο 16:00

Ίντερ-Κρεμονέζε 19:00

Αταλάντα-Κόμο 21:45

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 13:30

Μπολόνια-Πίζα 16:00

Φιορεντίνα-Ρόμα 16:00

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45