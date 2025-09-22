Ίντερ – Σασουόλο 2-1: Δύσκολη νίκη για τους «νερατζούρι»
Η Ίντερ μπορεί να ζορίστηκε λίγο στο φινάλε από τη Σασουόλο, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 και να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα.
Λίγα 24ωρα μετά το «διπλό» στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, η Ίντερ επικράτησε και της Σασουόλο με 2-1 στο «Σαν Σίρο», στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Serie A.
Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό για την ομάδα του Μιλάνου και ευνοήθηκε από το αυτογκόλ του Ταρίκ Μουχαμέροβις στο 81ο λεπτό. Για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο Μαροκινός Ουαλίντ Σεντίρα στο 84΄.
Η Ίντερ παραμένει ισόβαθμη, με 6 βαθμούς, με την Μπολόνια, μετά τη νίκη με το ίδιο σκορ (2-1) της ομάδας του Βιντσέντσο Ιταλιάνο επί της Τζένοα το Σάββατο (20/9).
Με 3 βαθμούς έμεινε η Σασουόλο, όσους μετρούν και οι Λάτσιο, Βερόνα.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (19/09)
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
Σάββατο (20/09)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
Ουντινέζε-Μίλαν 0-3
Κυριακή (21/09)
Λάτσιο-Ρόμα 0-1
Τορίνο-Αταλάντα 0-3
Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0
Φιορεντίνα-Κόμο 1-2
Ίντερ-Σασουόλο 2-1
Δευτέρα (22/09)
Νάπολι-Πίζα 21:45
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (5η) αγωνιστική:
Σάββατο (27/09)
Κόμο-Κρεμονέζε 16.00
Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00
Κάλιαρι-Ίντερ 21.45
Κυριακή (28/09)
Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30
Ρόμα-Βερόνα 16.00
Πίζα-Φιορεντίνα 16.00
Λέτσε-Μπολόνια 19.00
Μίλαν-Νάπολι 21.45
Δευτέρα (29/09)
Πάρμα-Τορίνο 19.30
Τζένοα-Λάτσιο 21.45
