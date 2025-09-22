Ίντερ – Σασουόλο 2-1: Δύσκολη νίκη για τους «νερατζούρι»

Λίγα 24ωρα μετά το «διπλό» στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, η Ίντερ επικράτησε και της Σασουόλο με 2-1 στο «Σαν Σίρο», στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό για την ομάδα του Μιλάνου και ευνοήθηκε από το αυτογκόλ του Ταρίκ Μουχαμέροβις στο 81ο λεπτό. Για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο Μαροκινός Ουαλίντ Σεντίρα στο 84΄.

Η Ίντερ παραμένει ισόβαθμη, με 6 βαθμούς, με την Μπολόνια, μετά τη νίκη με το ίδιο σκορ (2-1) της ομάδας του Βιντσέντσο Ιταλιάνο επί της Τζένοα το Σάββατο (20/9).

Με 3 βαθμούς έμεινε η Σασουόλο, όσους μετρούν και οι Λάτσιο, Βερόνα.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

Σάββατο (20/09)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

Κυριακή (21/09)

Λάτσιο-Ρόμα 0-1

Τορίνο-Αταλάντα 0-3

Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0

Φιορεντίνα-Κόμο 1-2

Ίντερ-Σασουόλο 2-1

Δευτέρα (22/09)

Νάπολι-Πίζα 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (5η) αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 16.00

Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00

Κάλιαρι-Ίντερ 21.45

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30

Ρόμα-Βερόνα 16.00

Πίζα-Φιορεντίνα 16.00

Λέτσε-Μπολόνια 19.00

Μίλαν-Νάπολι 21.45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19.30

Τζένοα-Λάτσιο 21.45