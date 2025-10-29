Αταλάντα – Μίλαν 1-1: Χωρίς νικητή το παιχνίδι στο Μπέργκαμο

Μετά τη «γκέλα» με την Πίζα (2-2) και πέντε 24ωρα πριν υποδεχθεί την Ρόμα στο «Σαν Σίρο» (2/11), η Μίλαν υποχρεώθηκε σε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, αυτή την φορά εκτός έδρας και σαφώς απέναντι σε πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα.

Το τελικό 1-1 έφερε την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι στο -3 από την πρωτοπόρο, Νάπολι, η οποία νωρίτερα πέρασε πολύ δύσκολα το εμπόδιο της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (1-0) και, πλέον, περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ρόμα με την Πάρμα, προκειμένου να μάθει ποια θα είναι η διαφορά που θα την χωρίζει από την προσεχή της αντίπαλο.

Στην κορυφή της Serie A θα παραμείνει η Νάπολι, άσχετα με τον τι θα κάνουν οι «Ρωμαίοι», που αν κερδίσουν τους «παρμέντσι» θα «πιάσουν» στο «ρετιρέ» τους «παρτενοπέι».

Η Μίλαν προηγήθηκε απόψε με τον Ρίτσι, πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ο Λούκμαν ισοφάρισε για την ομάδα του Μπέργκαμο, που προσπάθησε στο φινάλε να «κλείψει» το παιχνίδι, αλλά ο Μενιάν έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τζαπακόστα λίγο πριν το 90′.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Χίεν, Ντε Ρόουν (20’ Μπρεσιανίνι), Τζαπακόστα, Αχανόρ (72’ Ντζιμσίτι), Έντερσον, Μπερνασκόνι (71’ Μπελανόβα), Πάσαλιτς (82’ Μούσα), Νε Κετελάρε (82’ Σάμαρντζιτς), Λούκμαν

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Τομόρι, Φοφανά, Σαλεμάκερς (90′ Ατεκάμε), Μόντριτς, Ρίτσι, Χιμένες (62’ Λόφτους Τσικ), Μπαρτεζάγκι, Λεάο (46’ Ενκουνκού).