Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Αταλάντα – Μίλαν 1-1: Χωρίς νικητή το παιχνίδι στο Μπέργκαμο
Ποδόσφαιρο 29 Οκτωβρίου 2025 | 00:12

Αταλάντα – Μίλαν 1-1: Χωρίς νικητή το παιχνίδι στο Μπέργκαμο

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Μίλαν, αφού οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες και το ματς έληξε στο

Μετά τη «γκέλα» με την Πίζα (2-2) και πέντε 24ωρα πριν υποδεχθεί την Ρόμα στο «Σαν Σίρο» (2/11), η Μίλαν υποχρεώθηκε σε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, αυτή την φορά εκτός έδρας και σαφώς απέναντι σε πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα.

Το τελικό 1-1 έφερε την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι στο -3 από την πρωτοπόρο, Νάπολι, η οποία νωρίτερα πέρασε πολύ δύσκολα το εμπόδιο της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (1-0) και, πλέον, περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ρόμα με την Πάρμα, προκειμένου να μάθει ποια θα είναι η διαφορά που θα την χωρίζει από την προσεχή της αντίπαλο.

Στην κορυφή της Serie A θα παραμείνει η Νάπολι, άσχετα με τον τι θα κάνουν οι «Ρωμαίοι», που αν κερδίσουν τους «παρμέντσι» θα «πιάσουν» στο «ρετιρέ» τους «παρτενοπέι».

Η Μίλαν προηγήθηκε απόψε με τον Ρίτσι, πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ο Λούκμαν ισοφάρισε για την ομάδα του Μπέργκαμο, που προσπάθησε στο φινάλε να «κλείψει» το παιχνίδι, αλλά ο Μενιάν έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τζαπακόστα λίγο πριν το 90′.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Χίεν, Ντε Ρόουν (20’ Μπρεσιανίνι), Τζαπακόστα, Αχανόρ (72’ Ντζιμσίτι), Έντερσον, Μπερνασκόνι (71’ Μπελανόβα), Πάσαλιτς (82’ Μούσα), Νε Κετελάρε (82’ Σάμαρντζιτς), Λούκμαν

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Τομόρι, Φοφανά, Σαλεμάκερς (90′ Ατεκάμε), Μόντριτς, Ρίτσι, Χιμένες (62’ Λόφτους Τσικ), Μπαρτεζάγκι, Λεάο (46’ Ενκουνκού).

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

LIVE: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ολικό λίφτινγκ από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)

Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
Εκεχειρία... 29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

