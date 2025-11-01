Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μουσείο Όκλαντ της Καλιφόρνια μετά από διάρρηξη σε εκτός μουσείου αποθήκη, όπου άγνωστοι έκλεψαν πάνω από 1.000 αντικείμενα από τη συλλογή του. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 15ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του Όκλαντ.

Τα αντικείμενα που εξαφανίστηκαν δεν είναι μόνο έργα τέχνης, αλλά και πολύτιμα τεκμήρια της ιστορίας της Καλιφόρνια — από μεταλλικά κοσμήματα μέχρι καλάθια ιθαγενών και αθλητικά βραβεία.

Μεταξύ των κλεμμένων βρίσκονται:

κοσμήματα της μεταλλουργού Φλόρενς Ρέζνικοφ,

σκαλισμένοι χαυλιόδοντες θαλάσσιου ίππου (scrimshaw),

καλάθια ιθαγενών Αμερικανών,

προεκλογικές κονκάρδες και τρόπαια του 20ού αιώνα.

«Δεν είναι απώλεια μόνο για το μουσείο· είναι απώλεια για την κοινότητά μας», δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου, Λόρι Φόγκαρτι, καλώντας το κοινό να βοηθήσει.

Η ίδια ανέφερε πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έγκλημα ευκαιρίας: «Οι δράστες βρήκαν τρόπο να μπουν στο κτίριο, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν εύκολα και εξαφανίστηκαν».

«Δεν θέλουν την αξία — θέλουν γρήγορο χρήμα»

Ο Τζον Ρομέρο, πρώην διοικητής της Μονάδας Εμπορικών Εγκλημάτων στην αστυνομία του Λος Άντζελες, εκτιμά ότι τα αντικείμενα μπορεί ήδη να έχουν πουληθεί.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πλήρη αξία. Θέλουν γρήγορο χρήμα», δήλωσε στους Los Angeles Times.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλατφόρμες μεταπώλησης όπως:

Craigslist

eBay

καθώς και δίκτυα εμπόρων συλλεκτικών αντικειμένων.

Το μουσείο και η παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας

Η συλλογή του Μουσείου Όκλαντ της Καλιφόρνια περιλαμβάνει περισσότερα από 90.000 έργα και αντικείμενα, από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα. Το μουσείο είναι γνωστό για εκθέσεις αφιερωμένες στο κίνημα Black Power και στη φοιτητική ακτιβιστική δράση.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνεργάζεται με την ειδική μονάδα εγκλημάτων τέχνης του FBI, που ειδικεύεται σε κλοπές και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το 2013, ένας άνδρας είχε διαρρήξει το ίδιο μουσείο και είχε κλέψει μια κοσμηματοθήκη εποχής του Πυρετού του Χρυσού της Καλιφόρνια. Το αντικείμενο εντοπίστηκε χάρη στη βοήθεια του κοινού σε ενεχυροδανειστήριο — κάτι που το μουσείο ελπίζει ότι θα συμβεί ξανά.

Σύμπτωση με τη ληστεία στο Λούβρο

Η κλοπή συνέβη μόλις τέσσερις ημέρες πριν την πρωτοφανή κλοπή ναπολεόντειων κοσμημάτων από το Λούβρο στο Παρίσι — με τους δράστες να δρουν μέρα-μεσημέρι στον πιο δημοφιλή χώρο τέχνης του κόσμου. Παρότι έχουν γίνει συλλήψεις, τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

*Πηγή: CNN