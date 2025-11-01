magazin
Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
Culture Live 01 Νοεμβρίου 2025

Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Πάνω από 1.000 αντικείμενα — από κοσμήματα μέχρι τρόπαια — εκλάπησαν από αποθήκη του Μουσείου του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Οι αρχές φοβούνται πως έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μουσείο Όκλαντ της Καλιφόρνια μετά από διάρρηξη σε εκτός μουσείου αποθήκη, όπου άγνωστοι έκλεψαν πάνω από 1.000 αντικείμενα από τη συλλογή του. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 15ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του Όκλαντ.

Τα αντικείμενα που εξαφανίστηκαν δεν είναι μόνο έργα τέχνης, αλλά και πολύτιμα τεκμήρια της ιστορίας της Καλιφόρνια — από μεταλλικά κοσμήματα μέχρι καλάθια ιθαγενών και αθλητικά βραβεία.

YouTube thumbnail

Μεταξύ των κλεμμένων βρίσκονται:

  • κοσμήματα της μεταλλουργού Φλόρενς Ρέζνικοφ,
  • σκαλισμένοι χαυλιόδοντες θαλάσσιου ίππου (scrimshaw),
  • καλάθια ιθαγενών Αμερικανών,
  • προεκλογικές κονκάρδες και τρόπαια του 20ού αιώνα.

«Δεν είναι απώλεια μόνο για το μουσείο· είναι απώλεια για την κοινότητά μας», δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου, Λόρι Φόγκαρτι, καλώντας το κοινό να βοηθήσει.

Η ίδια ανέφερε πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έγκλημα ευκαιρίας: «Οι δράστες βρήκαν τρόπο να μπουν στο κτίριο, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν εύκολα και εξαφανίστηκαν».

«Δεν θέλουν την αξία — θέλουν γρήγορο χρήμα»

Ο Τζον Ρομέρο, πρώην διοικητής της Μονάδας Εμπορικών Εγκλημάτων στην αστυνομία του Λος Άντζελες, εκτιμά ότι τα αντικείμενα μπορεί ήδη να έχουν πουληθεί.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πλήρη αξία. Θέλουν γρήγορο χρήμα», δήλωσε στους Los Angeles Times.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλατφόρμες μεταπώλησης όπως:

  • Craigslist
  • eBay
  • καθώς και δίκτυα εμπόρων συλλεκτικών αντικειμένων.

Το μουσείο και η παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας

Η συλλογή του Μουσείου Όκλαντ της Καλιφόρνια περιλαμβάνει περισσότερα από 90.000 έργα και αντικείμενα, από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα. Το μουσείο είναι γνωστό για εκθέσεις αφιερωμένες στο κίνημα Black Power και στη φοιτητική ακτιβιστική δράση.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνεργάζεται με την ειδική μονάδα εγκλημάτων τέχνης του FBI, που ειδικεύεται σε κλοπές και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

YouTube thumbnail

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το 2013, ένας άνδρας είχε διαρρήξει το ίδιο μουσείο και είχε κλέψει μια κοσμηματοθήκη εποχής του Πυρετού του Χρυσού της Καλιφόρνια. Το αντικείμενο εντοπίστηκε χάρη στη βοήθεια του κοινού σε ενεχυροδανειστήριο — κάτι που το μουσείο ελπίζει ότι θα συμβεί ξανά.

Σύμπτωση με τη ληστεία στο Λούβρο

Η κλοπή συνέβη μόλις τέσσερις ημέρες πριν την πρωτοφανή κλοπή ναπολεόντειων κοσμημάτων από το Λούβρο στο Παρίσι — με τους δράστες να δρουν μέρα-μεσημέρι στον πιο δημοφιλή χώρο τέχνης του κόσμου. Παρότι έχουν γίνει συλλήψεις, τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

*Πηγή: CNN 

World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών
Γαλλία 01.11.25

Πέθανε στα 72 του ο Τσεκί Καριό

Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 01.11.25

Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Super League 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άρης, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 01.11.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι
Premier League 01.11.25

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Tότεναμ – Τσέλσι, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Super League 01.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Κηφισιά, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
