Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Ο Μπιλ Γκέιτς αλλάζει γνώμη για την κλιματική καταστροφή
Περιβάλλον 01 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

Ο Μπιλ Γκέιτς αλλάζει γνώμη για την κλιματική καταστροφή

Εν όψει της COP30, ο δισεκατομμυριούχος ξαφνικά φαίνεται να αναθεωρεί τις απόψεις του περί επικείμενου κλιματικού αρμαγεδδώνα

Σύνταξη
Το μέτωπο για τη συμμόρφωση κατά της κλιματικής αλλαγής δείχνει σημάδια ρωγμώσεων και η τελευταία απόδειξη είναι μια αλλαγή γνώμης από τον έχρι πρότινος ακραιφνή υπερσπαιστή του Μπιλ Γκέιτς. Ο δισεκατομμυριούχος της Microsoft που έγινε φιλελεύθερος φιλάνθρωπος λέει τώρα ότι η «άποψη της Ημέρας της Κρίσης» για το κλίμα είναι λανθασμένη και «εκτρέπει τους πόρους από τα πιο αποτελεσματικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή σε έναν κόσμο που θερμαίνεται».

Ως επιφοίτηση αυτό είναι ευπρόσδεκτο, τουλάχιστον για την Wall Street Journal. Ο κ. Γκέιτς, όσο πρέσβευε την προηγούμενη του γνώμη, υπήρξε κορυφαίος υποστηρικτής της άποψης ότι η κλιματική θέρμανση είναι μια υπαρξιακή κρίση που απαιτεί επείγουσα πολιτική δράση. Στο βιβλίο του του 2021 με τίτλο «Πώς να αποφύγετε μια κλιματική καταστροφή», τότε, έγραψε, «δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη γη βιώσιμη». Η επίδραση στους ανθρώπους «κατά πάσα πιθανότητα θα είναι καταστροφική».

Τώρα, εν όψει της τελευταίας συνάντησης της COP30 για το κλίμα στη Βραζιλία τον επόμενο μήνα, ο Γκέιτς προσφέρει διαφορετικές συμβουλές. Ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπόσχεται «τρεις σκληρές αλήθειες για το κλίμα», η πρώτη από τις οποίες είναι ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι «ένα σοβαρό πρόβλημα» αλλά «δεν θα είναι το τέλος του πολιτισμού».

Αλλά  το ότι η ανθρωπότητα δεν είναι καταδικασμένη είναι μια σκληρή αλήθεια; Ίσως οι μόνοι άνθρωποι για τους οποίους αυτό είναι ένα «σκληρό» μήνυμα είναι οι φανατικοί της κλιματικής αλλαγής που παραμένουν αφοσιωμένοι στην ιδέα ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι μια ολοκληρωτική έκτακτη ανάγκη. Σύμφωνα με την WSJ το λένε αυτό για να εκφοβίσουν τους πολιτικούς ώστε να τους δώσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινες επιδοτήσεις, μαζί με άλλες εξουσίες για να αναδιαμορφώσουν τη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.

Ένας σκεπτικιστής περιβαλλοντολόγος

Ο Γκέιτς ακούγεται τώρα σαν τον Μπιορν Λόμποργκ, τον «σκεπτικιστή περιβαλλοντολόγο» του οποίου κείμενα συχνά φιλοξενεί η Journal. Ο κ. Λόμποργκ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ενώ οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι μια πραγματικότητα, οι φτωχοί του κόσμου αντιμετωπίζουν πολύ πιο επείγουσες προκλήσεις. Πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των αυξανόμενων θερμοκρασιών είναι μέσω της καινοτομίας, της προσαρμογής και των πολιτικών που συνεχίζουν να διαδίδουν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Τώρα ο αναβαπτισθείς Γκέιτς λέει ότι «παρόλο που η κλιματική αλλαγή θα βλάψει τους φτωχούς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, για τη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα είναι η μόνη ή έστω η μεγαλύτερη απειλή», γράφει. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η φτώχεια και οι ασθένειες, όπως ήταν πάντα».

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως η ελονοσία, σκοτώνουν περίπου οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με το δοκίμιο του Μπιλ Γκέιτς. Ενώ περίπου 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από υπερβολική ζέστη, λέει, «παραδόξως, το υπερβολικό κρύο είναι πολύ πιο θανατηφόρο, σκοτώνοντας σχεδόν δέκα φορές περισσότερους». Ο Λόμποργκ έχει δεχθεί επίθεση από την κλιματική αριστερά επειδή ανέφερε το ίδιο σημείο σχετικά με τους θανάτους από κρύο έναντι ζέστης.

Περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ευημερία

Ο Μπιλ Γκέιτς αναγνωρίζει επίσης ότι «η χρήση περισσότερης ενέργειας είναι κάτι καλό», επειδή σημαίνει οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, ακτιβιστές σε πλούσιες δυτικές χώρες, λέει, έχουν πιέσει για να διατηρηθούν τα ορυκτά καύσιμα στο έδαφος. «Αυτή η πίεση δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση στις παγκόσμιες εκπομπές», λέει, «αλλά έχει δυσκολέψει τις χώρες χαμηλού εισοδήματος να λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας που θα έφερναν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια, τα σχολεία και τις κλινικές υγείας τους».

Αυτό είναι ένα σκληρό χαστούκι από την πραγματικότητα και μάλιστα από μια πηγή που το πλήθος της COP30 δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει. Είναι επίσης ένα σημάδι της απομάκρυνσης από τη συναίνεση περί καταστροφής που έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση για το κλίμα.

Με αρκετή δόση ειρωνείας η Wall Street Journal αναφέρει ότι αν ο Μπιλ Γκέιτς μπορεί να διαφωνήσει με την ορθοδοξία του κλιματικού Αρμαγεδδώνα, ίσως το Facebook να μην λογοκρίνει τα άρθρα γνώμης της εφημερίδας στο μέλλον.

Πολλά εύσημα για αυτή την αντιστροφή ανήκει στους ψηφοφόρους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά μέρη ότι δεν θα δεχτούν μια υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τα υποσχόμενα οφέλη για το κλίμα δεκαετίες στο μέλλον. Ίσως ο Γκέιτς ανταποκρίνεται σε αυτήν την πολιτική πραγματικότητα.

Ζητά επενδύσεις στην καινοτομία, με ένα όραμα για έναν κόσμο στον οποίο «σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά» και το καθαρό τσιμέντο και ο χάλυβας θα εκτοπίζουν τα σημερινά υλικά. Αλλά δώστε στον δισεκατομμυριούχο την αναγνώριση που προέτρεψε επίσης μια πνευματική κλιματική αλλαγή στην COP30, ή όπως την αποκαλεί ο Μπιλ Γκέιτς, «μια στρατηγική στροφή: ιεράρχηση των πραγμάτων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ευημερία». Ποιος θα φανταζόταν μια τέτοια στροφή πριν μερικούς μήνες;

Πηγή: ΟΤ

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να βγάλει εκτός αγοράς τους… αετονύχηδες

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να βγάλει εκτός αγοράς τους… αετονύχηδες

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Άστον Βίλα, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα

Εύκολη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 κόντρα στη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου για την 11η αγωνιστική της La Liga – Ο Αντουάν Γκριεζμάν έφτασε τα 200 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα

Σύνταξη
LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κρεμονέζε – Γιουβέντους για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)

Βαθμολογικό άλμα για την Κηφισιά που είχε 18 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, όμως σκόραρε στο δεύτερο. Ο Ατρόμητος χωρίς νίκη σε τέσσερα εκτός έδρας ματς

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι…
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι...

Μία αγωνιστική πριν στο Παναθηναϊκός – Αστέρας, ένα παρατεταμένο τράβηγμα στον Σφιντέρσκι είχε καταλογιστεί πέναλτι. Απόψε (1/11) ανάλογη φάση στον Ταρέμι όμως Ζίμπερτ και VAR έδειξαν «παίζεται».

Σύνταξη
Άρης Betsson – ΠΑΟΚ 73-78: Με εκπληκτική άμυνα και σούπερ δίδυμο στην επίθεση ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Άρης Betsson – ΠΑΟΚ 73-78: Με εκπληκτική άμυνα και σούπερ δίδυμο στην επίθεση ο «δικέφαλος» (vid)

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έπαιξε άμυνα για «σεμινάριο» στο γεμάτο Παλέ και έτσι έφτασε σε μεγάλη νίκη με 78-73 επί του Αρη Betsson, παρουσία του ιδιοκτήτη των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0 στο Πανθεσσαλικό και ο κόσμος του τριφυλλιού αποδοκίμασε τους παίκτες και τη διοίκηση – Ο Ράφα Μπενίτεθ και η «συγγνώμη» στους οπαδούς.

Σύνταξη
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
