newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 09:16

Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία

Το παιδί κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Θλίψη έχει σκόρπισε στον Ασπρόπυργο ο θάνατος του 10χρονου κοριτσιού την ώρα που βρισκόταν στο σχολείο.

To τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο γήπεδο μπάσκετ της σχολικής μονάδας. Νοσηλευτής έκανε ΚΑΡΠΑ στη μαθήτρια, ωστόσο παρά τις προσπάθειες το κοριτσάκι δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 10χρονης

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 10χρονη στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η 10χρονη κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας τονίζει πως το κορίτσι τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του βρισκόταν στο προαύλιο χώρο του σχολείου.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η καρτέλα της 10χρονη δεν ανέφερε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και του παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Στο ΑΤ κλήθηκε ο καθηγητής φυσικής αγωγής για να δώσει κατάθεση για το περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για παθολογικό πρόβλημα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 10χρονης.

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς»

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξιστόρησε πώς οι γιατροί, λόγω της κρισιμότητας του περιστατικού, «έπεσαν» πάνω στην μικρή ασθενή και έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Γιαννάκος, σχεδόν μια ώρα οι γιατροί στο Θριάσιο έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Και όταν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιδέχεται καμίας άλλης παρέμβασης, «λύγισαν» για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού. Πάλεψαν να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η 10χρονη είχε καταλήξει, με τους θεράποντες γιατρούς να βάζουν τα κλάματα για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό.

»Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν. Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας-νεκροτομής», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Star, μεταδόθηκε ένα βίντεο – ντοκουμέντο από το σοκαριστικό συμβάν- πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πώς έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star.

Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας είπαν συγγενείς στο Star. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο