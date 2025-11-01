Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία

Θλίψη έχει σκόρπισε στον Ασπρόπυργο ο θάνατος του 10χρονου κοριτσιού την ώρα που βρισκόταν στο σχολείο.

To τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο γήπεδο μπάσκετ της σχολικής μονάδας. Νοσηλευτής έκανε ΚΑΡΠΑ στη μαθήτρια, ωστόσο παρά τις προσπάθειες το κοριτσάκι δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 10χρονης

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 10χρονη στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η 10χρονη κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας τονίζει πως το κορίτσι τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του βρισκόταν στο προαύλιο χώρο του σχολείου.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η καρτέλα της 10χρονη δεν ανέφερε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και του παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Στο ΑΤ κλήθηκε ο καθηγητής φυσικής αγωγής για να δώσει κατάθεση για το περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για παθολογικό πρόβλημα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 10χρονης.

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς»

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξιστόρησε πώς οι γιατροί, λόγω της κρισιμότητας του περιστατικού, «έπεσαν» πάνω στην μικρή ασθενή και έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Γιαννάκος, σχεδόν μια ώρα οι γιατροί στο Θριάσιο έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Και όταν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιδέχεται καμίας άλλης παρέμβασης, «λύγισαν» για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού. Πάλεψαν να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η 10χρονη είχε καταλήξει, με τους θεράποντες γιατρούς να βάζουν τα κλάματα για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό.

»Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν. Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας-νεκροτομής», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Star, μεταδόθηκε ένα βίντεο – ντοκουμέντο από το σοκαριστικό συμβάν- πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πώς έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star.

Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας είπαν συγγενείς στο Star. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.