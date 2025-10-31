«Ξέσπασε» σε κλάματα ο Αμπέλ Φερέιρα μετά την πρόκριση της Παλμέιρας (vids)

Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα έκανε το ακατόρθωτο, καθώς γύρισε το εις βάρος της 3-0 του πρώτου παιχνιδιού απέναντι στη Λίγκα ντε Κίτο, και με 4-0 πήρε την πρόκριση στον τελικό του Copa Libertadores.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ξεκίνησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο της Παλμέιρας και ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έλλειψε από αυτούς, αγκαλιάζοντας με κλάματα τους παίκτες και συναδέλφους του, πριν γονατίσει στο χορτάρι.

Δείτε τις τρομερές στιγμές μετά την πρόκριση της Παλμέιρας

🥹 A emoção de quem vive o @Palmeiras por cinco anos. Parabéns, Abel Ferreira! 👏 🏆 CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/4QiCbXP1EG — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2025

Ο Φερέιρα βρίσκεται στη βραζιλιάνικη ομάδα από τον Νοέμβριο του 2020 μετά την αποχώρησή του από τον «δικέφαλο του βορρά» και στις 29 Νοεμβρίου, απέναντι στη Φλαμένγκο, θέλει να κατακτήσει το τρίτο του Copa Libertadores με την ομάδα σε ισάριθμες συμμετοχές σε τελικούς (2020, 2021). Παράλληλα, υπό τις οδηγίες του, η Παλμέιρας έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας το 2022 και το 2023.