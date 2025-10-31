Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα έκανε μυθική ανατροπή και προκρίθηκε στον τελικό του Copa Libertadores (pics, vid)

Σπουδαία βραδιά για την Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, η οποία πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Λίγκα ντε Κίτο για να προκριθεί στον τελικό του Copa Libertadores.

Η βραζιλιάνικη ομάδα είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Εκουαδόρ με 3-0 και η πρόκριση φαινόταν σχεδόν αδύνατη, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει με 4-0 στη ρεβάνς για να βρεθεί ξανά στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 4 χρόνια.

Η Παλμέιρας πίεζε από το πρώτο λεπτό για να βρει το πρώτο γκολ, το οποίο ήρθε στο 20′, με την κεφαλιά του Ραμόν Σόσα, μετά από σέντρα του Άλαν Ελίας, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μπρούνο Φουκς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 68ο λεπτό, ο Βίτορ Ρόκε έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Ραφαέλ Βέιγκα, ο οποίος έκανε το 3-0 και έφερε ξανά στα ίσα τη σειρά. Ο ίδιος σκόραρε και το γκολ της πρόκρισης από την άσπρη βούλα, μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Άλαν Αντράντε. Με το που διαμορφώθηκε το 4-0, ξεκίνησαν έντονοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες και τους φίλους της ομάδας.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε κλάματα και γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες του και τους οπαδούς της Παλμέιρας, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 29 Νοεμβρίου τη Φλαμένγκο, σε έναν Βραζιλιάνικο εμφύλιο, με στόχο την τρίτη κατάκτηση του Copa Libertadores υπό τις οδηγίες του Αμπέλ Φερέιρα.

Τα highlights στο Παλμέιρας – Λίγκα ντε Κίτο