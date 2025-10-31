«Απαράδεκτες» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις δηλώσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο οποίος επιτέθηκε στους αγρότες λέγοντας ότι «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους».

«Οι αγρότες μαζί με όλα τα προβλήματα τώρα φορτώνονται και τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ» λέει το ΚΚΕ

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ, «οι απαράδεκτες δηλώσεις του στελέχους της ΝΔ, Β. Φεύγα, κινούνται στη γνωστή κυβερνητική λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, ζητώντας ‘και τα ρέστα’ για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης και προκαλώντας τους βιοπαλαιστές αγρότες, που με τις κινητοποιήσεις τους, εδώ και χρόνια, καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει.

Και προσθέτει: «Είναι η άλλη όψη του νομίσματος των δηλώσεων Χατζηδάκη, που ομολογεί ουσιαστικά ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής κινδυνεύουν οι αγρότες να μείνουν χωρίς επιδοτήσεις».

ΚΚΕ: «Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με στάση πληρωμών»

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών – που, μαζί με τα προβλήματα των τιμών κάτω κι απ’ το κόστος παραγωγής, του στραγγαλισμού τους από τους μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, τις ζωονόσους, τις φυσικές καταστροφές κ.ά, τώρα φορτώνονται τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται αντιμέτωποι με στάση πληρωμών- είναι δίκαιες και μαζί με τους αγώνες όλου του λαού πρέπει να αναμετρηθούν με όσους υπηρετούν τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών» επισημαίνει καταληκτικά ο Περισσός.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φεύγας επιτέθηκε στους αγρότες, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra», διερωτώμενος κατά πόσον «είναι πραγματικοί αγρότες αυτοί που βρέθηκαν στα μπλόκα στην Κρήτη» καθώς, όπως είπε, «στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα;». Συμπλήρωσε πως «η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά, και έχει δίκιο, να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει».