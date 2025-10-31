Αναβαθμίστηκε το δημοτικό γυμναστήριο Καλλιθέας

«Το ανακαινισμένο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Χάρης Παπαδόπουλος», χώρο που αποκτά επιτέλους ξανά ζωή και δίνει νέα πνοή στην πόλη μας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλλιθέας που παρέλαβε το γυμναστήριο προκειμένου να το αποδώσει στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση.

Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή σε σχετική της ανακοίνωση, πρόκειται για ένα γυμναστήριο που είχε ανάγκη παρέμβασης. «Πλέον, μαθητές, αθλητές και σύλλογοι θα απολαμβάνουν σύγχρονες, άνετες και ασφαλείς συνθήκες, χάρη στην πλήρη ανακαίνιση του και την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, στο πλαίσιο της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου που δρομολογήσαμε» αναφέρει η δημοτική Αρχή.

Παλατάκι του αθλητισμού

Ο Δήμος Καλλιθέας κάνει λόγο για μια νέα σύγχρονη αισθητική, λειτουργικότητα και ενεργειακών προδιαγραφών γυμναστήριο, χαρακτηρίζοντας το πραγματικό ‘παλατάκι” του αθλητισμού και ως ένα ζωντανό κύτταρο νεανικής έκφρασης και συλλογικής αθλητικής ζωής για την Καλλιθέα.

Οι αθλητικές σύγχρονες υποδομές είναι αναγκαίες σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ειδικά στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπου σπάνια συναντά κανείς αδόμητο τετραγωνικό μέτρο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία αθλητικών χώρων. Αυτό φυσικά προϋποθέτει να υπάρχουν πόροι και χώροι διαθέσιμοι.

Όμως τα οικονομικά της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπουν την διάθεση ιδίων κεφαλαίων άρα πρέπει να υπάρξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το άλλο ζητούμενο φυσικά είναι να βρεθούν χώροι για την δημιουργία γυμναστηρίων. Στις αστικές περιοχές αυτό μόνο μέσω απαλλοτριώσεων φαίνεται εφικτό και για αυτό πάλι απαιτούνται πόροι.

πηγή φωτογραφιών δήμος Καλλιθέας