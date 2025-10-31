Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών της κομητείας St. Johns, ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, εντοπίστηκε στο μπάνιο του σπιτιού του από γυναίκα, ονόματι Κίλι, η οποία κάλεσε αμέσως το 911. Όπως κατέθεσε, τον βρήκε πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου.

Στο ηχητικό της κλήσης, που δημοσιεύθηκε από το TMZ, η γυναίκα ακούγεται ιδιαίτερα ταραγμένη και κλαίει με λυγμούς, αναφέροντας ότι ο Σαμ Ρίβερς βρισκόταν μέσα σε ένα «λουτρό αίματος», ενώ προσπαθεί να του κάνει Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία διαπίστωσε τον θάνατό του.

#Exclusive 🙏 Limp Bizkit bassist Sam Rivers was found deceased in a blood-stained bathroom. The 911 call: https://t.co/kqgHDOvojV pic.twitter.com/mwnhUIrske — TMZ (@TMZ) October 30, 2025



Στην έκθεση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο μουσικός έφερε τραυματισμό πάνω από το μάτι — πιθανό αποτέλεσμα πτώσης μέσα στο μπάνιο. Οι αξιωματικοί σημειώνουν επίσης πως το πρόσωπο και ο λαιμός του είχαν σκούρο κυανό χρώμα, ένδειξη που συχνά σχετίζεται με πνευμονική εμβολή. Στον χώρο βρέθηκε μικρή ποσότητα πηγμένου αίματος.

Η Κίλι ανέφερε ότι ο Ρίβερς είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος το 2018 και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για σχετικές επιπλοκές. Σύμφωνα με την ίδια, έκανε χρήση κάνναβης και κατανάλωνε αλκοόλ περιστασιακά.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Σαμ Ρίβερς υπήρξε βασικό μέλος των Limp Bizkit από την ίδρυσή τους και αποχώρησε προσωρινά το 2015 λόγω σοβαρών προβλημάτων στο ήπαρ, τα οποία είχαν αποδοθεί στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ήταν μόλις 48 ετών.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @samriverslb