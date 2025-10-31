magazin
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών της κομητείας St. Johns, ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, εντοπίστηκε στο μπάνιο του σπιτιού του από γυναίκα, ονόματι Κίλι, η οποία κάλεσε αμέσως το 911. Όπως κατέθεσε, τον βρήκε πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου.

Στο ηχητικό της κλήσης, που δημοσιεύθηκε από το TMZ, η γυναίκα ακούγεται ιδιαίτερα ταραγμένη και κλαίει με λυγμούς, αναφέροντας ότι ο Σαμ Ρίβερς βρισκόταν μέσα σε ένα «λουτρό αίματος», ενώ προσπαθεί να του κάνει Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία διαπίστωσε τον θάνατό του.


Στην έκθεση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο μουσικός έφερε τραυματισμό πάνω από το μάτι — πιθανό αποτέλεσμα πτώσης μέσα στο μπάνιο. Οι αξιωματικοί σημειώνουν επίσης πως το πρόσωπο και ο λαιμός του είχαν σκούρο κυανό χρώμα, ένδειξη που συχνά σχετίζεται με πνευμονική εμβολή. Στον χώρο βρέθηκε μικρή ποσότητα πηγμένου αίματος.

Η Κίλι ανέφερε ότι ο Ρίβερς είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος το 2018 και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για σχετικές επιπλοκές. Σύμφωνα με την ίδια, έκανε χρήση κάνναβης και κατανάλωνε αλκοόλ περιστασιακά.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Σαμ Ρίβερς υπήρξε βασικό μέλος των Limp Bizkit από την ίδρυσή τους και αποχώρησε προσωρινά το 2015 λόγω σοβαρών προβλημάτων στο ήπαρ, τα οποία είχαν αποδοθεί στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ήταν μόλις 48 ετών.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @samriverslb

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
