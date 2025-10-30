Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την Τετάρτη το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μαντρίκα, όπου συναντήθηκε με στρατιώτες που υποβάλλονται σε θεραπεία. Σημείωσε ότι όλοι στην πρώτη γραμμή είναι ήρωες και ότι η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία, με το πρακτορείο Tass να μεταδίδει τα σημαντικότερα μέρη των δηλώσεων.
Στη συνάντηση, ο Πούτιν ανακοίνωσε την προθυμία του να επιτρέψει σε εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση στις περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στην ειδική ζώνη επιχειρήσεων «εξελίσσεται ευνοϊκά για εμάς».
Στο Κουπιάνσκ και στο Κρασνοαρμέισκ επέμεινε ότι ο εχθρός είναι αποκλεισμένος και περικυκλωμένος, κάτι που διαψεύδει το Κίεβο. «Αυτό θα επιτρέψει στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την τύχη των πολιτών της και του στρατιωτικού προσωπικού της (που είναι περικυκλωμένοι), όπως έκαναν κάποτε στο Αζοφστάλ. Θα έχουν αυτή την ευκαιρία».
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον Πούτιν, δεν αντιτίθενται στο να επιτραπεί η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών και ξένων, στην περιοχή περικύκλωσης του εχθρού: «Έχω συζητήσει το θέμα αυτό με τους διοικητές των σχετικών ομάδων και δεν έχουν αντίρρηση». «Είμαστε έτοιμοι να τους μεταφέρουμε σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να τους παραλάβουν οι Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά».
Ο Πούτιν δηλώνει πως φοβάται προβοκάτσια από την Ουκρανία
«Μας απασχολεί μόνο ένα πράγμα: να μην υπάρξουν προκλήσεις από την ουκρανική πλευρά. Το κύριο θέμα είναι να αποφευχθούν οι προκλήσεις από την Ουκρανία, ώστε να μην πετάξουν drones, ώστε να μην πάθουν κακό οι δημοσιογράφοι, για το οποίο οι επικριτές μπορεί να προσπαθήσουν να μας κατηγορήσουν αργότερα», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.
Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναστείλουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη ζώνη όπου ο εχθρός είναι περικυκλωμένος, λέγοντας ότι: «Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε τις εχθροπραξίες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για μερικές ώρες, 2, 3, 6 ώρες, ώστε μια ομάδα δημοσιογράφων να μπορεί να εισέλθει σε αυτούς τους οικισμούς, να δει τι συμβαίνει, να μιλήσει με τους Ουκρανούς στρατιώτες και στη συνέχεια να φύγει».
