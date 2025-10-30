ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις
«Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
Η «φιέστα» του Κυρ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ «έκρυβε την προαναγγελία αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετά τις παρεμβάσεις για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας που ανακοινώθηκαν στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία
«Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το «φθηνότερο δυνατό νερό», ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο» σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου.
«Μια τρύπα στο νερό»
«Το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί. Για το νερό έχει αυξήσεις! Οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια» τονίζει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης που εξέδωσε.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λένε, είναι ξεκάθαρη: «το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Η χώρα έχει ανάγκη από συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων. Τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση εδώ και έξι και πλέον χρόνια; Μια τρύπα στο νερό».
