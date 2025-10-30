ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη λειψυδρία σε κοινωνική αδικία

«Η εξαγγελία της κυβέρνησης για επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στο νερό αποτελεί παραδοχή της διαχρονικής της αδράνειας απέναντι στο πιο κρίσιμο εθνικό αγαθό», αναφέρει σε κοινή ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ο τομέας Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τα μέτρα της κυβέρνησης για τη λειψυδρία.

Προσθέτουν δε πως «χρειάστηκε η υδατική πίεση στην Αττική να φτάσει στο κόκκινο – με τα αποθέματα να καταρρέουν από 902 σε 377 εκατ. κυβικά μέτρα – για να ανακοινωθούν έργα «κατεπείγοντος» που θα ολοκληρωθούν το 2029».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κυβέρνηση έρχεται καθυστερημένα να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια προκάλεσε με την ανευθυνότητα και την απουσία στρατηγικού σχεδίου.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα, καθώς η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και η απουσία Κεντρικού Δημόσιου Φορέα που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο.

Σημειώνει πως αντί να χρηματοδοτήσει ις υποδομές με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, η κυβέρνηση φορτώνει το κόστος στους πολίτες με αυξήσεις 2-3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος. Χαρακτηρίζει το μέτρο άδικο και κοινωνικά ανάλγητο ζητώντας δίκαιη τιμολογιακή πολιτική με κοινωνικά κριτήρια.

Κατηγορεί την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της περιφέρειας καθώς επικεντρώνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ όπως σημειώνει οι άνυδρες περιοχές της χώρας μένουν εκτός σχεδίου, με πρόχειρα έργα αφαλάτωσης και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Επισημαίνει επίσης ότι η ανακύκλωση νερού (όπως στην Ψυττάλεια) και η αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες, όχι δευτερεύοντα σημεία.

«Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί εθνικό σχέδιο, κοινωνική ευαισθησία και τεχνοκρατική επάρκεια», τονίζεται χαρακτηριστικά καλώντας την κυβέρνηση να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, που θα υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και όχι τις επικοινωνιακές ανάγκες του Μαξίμου.