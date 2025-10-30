Είναι γεγονός ότι η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον σκύλο σας και, μπορεί να παρουσιάσει διάφορες συμπεριφορές.

Μάλιστα, οι επιστήμονες εξηγούν τι είναι ο κιρκάδιος ρυθμός και πώς επηρεάζει τα περισσότερα έμβια όντα.

Ως γνωστόν, λοιπόν, η ώρα αλλάζει δύο φορές τον χρόνο. Την άνοιξη και τον χειμώνα.

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να μπερδέψει τους σκύλους και ίσως να τούς προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς

«Κατά την αλλαγή της χειμερινής ώρας τα ρολόγια πάνε μία ώρα πίσω. Οι περισσότεροι χαιρόμαστε επειδή θα κοιμηθούμε μια έξτρα ώρα, αλλά… λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο!

Οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν την αλλαγή της ώρας και είναι «προγραμματισμένοι», αλλά και απαιτούν τη βόλτα ή το φαγητό τους με την «παλιά» ώρα», αναφέρει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Τι λένε οι επιστήμονες για τον κιρκάδιο ρυθμό

Επιστήμονες, ενημερώνει η κα Κυπριανίδη, εξηγούν ότι ο κιρκάδιος ρυθμός είναι οι σωματικές, ψυχικές και οι συμπεριφορικές αλλαγές. Δηλαδή, είναι το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι, το οποίο ακολουθεί ένα 24ωρο κύκλο και επηρεάζει τα περισσότερα ζωντανά όντα. Όπως τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, ακόμη και τα μικροβία.

Ποιες μπορεί να είναι οι αντιδράσεις των σκύλων

Η αλλαγή αυτή από τη μια μέρα στην άλλη, όπως επισημαίνει η κα Κυπριανίδη, μπορεί να μπερδέψει τα σκυλιά μας και γενικά όλα τα ζώα. Και ίσως να τους προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς.

Μπορεί να είναι πιο νευρικά και πιο αγχωμένα, να λερώνουν μέσα στο σπίτι, ή να γαβγίζουν επειδή το εκλαμβάνουν ως στέρηση της καθημερινής τους ρουτίνας.

Τα σκυλιά είναι πλάσματα της συνήθειας και η κάθε αλλαγή τούς δημιουργεί ανασφάλεια.

Μην ανησυχείτε όμως, καθησυχάζει η ειδικός, γιατί τα σκυλιά μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε λίγες μέρες. Αρκεί και εσείς να αλλάξετε σταδιακά το πρόγραμμα σας.

Για να μην παρουσιάσει αυτές τις συμπεριφορές, την επόμενη φορά που θα αλλάξει η ώρα, μάθετε πώς θα τον προσαρμόσετε στο νέο πρόγραμμα χωρίς… να το πάρει μυρωδιά!

Τι μπορείτε να κάνετε πριν την αλλαγή της χειμερινής ώρας

«Λίγες μέρες πριν την αλλαγή της χειμερινής ώρας ξεκινάτε μια άλλη συνήθεια η οποία δεν θα προκαλέσει ανησυχία στον σκύλο σας καθώς θα γίνει σταδιακά. Και, έτσι δεν θα την καταλάβει», διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη.

Πώς θα γίνει αυτό; Εάν δηλαδή, βγαίνετε βόλτα στις 7:00 το πρωί, λίγες μέρες πριν την αλλαγή της ώρας, πηγαίνετε για βόλτα στις 7:10 την πρώτη μέρα, 7:20 την επόμενη και 7:30 μεθεπόμενη και ούτω καθεξής.

Η ώρα άλλαξε και ο σκύλος σάς ξυπνά νωρίτερα

Και τώρα τι μπορείτε να κάνετε που δεν έχετε προετοιμάσει τον σκύλο σας και εκείνος… βρίσκεται υπ’ ατμόν;

Οι πιθανότητες να σας ξυπνά ο σκύλος σας με την «παλιά» ώρα είναι αυξημένες, λέει η κα Κυπριανίδη, γιατί όπως είπαμε, τα σκυλιά είναι πλάσματα της συνήθειας.

Αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστείτε και εσείς για λίγες μέρες στη νέα σας ρουτίνα. Υπάρχει ένας απλός τρόπος να το κάνετε αυτό.

Για παράδειγμα, πηγαίνετε τον σκύλο σας βόλτα στις 6:30 αντί στις 7:00 ώστε να αποφύγετε τυχόν «ατυχήματα τουαλέτας» στο σπίτι, την ανησυχία και την ανασφάλειά του.

Αυξάνετε και πάλι σταδιακά την ώρα που τον βγάζετε βόλτα, δηλαδή την επόμενη μέρα 6:40 και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ώρα ή την ώρα του φαγητού του.

Επίσης, η κα Κυπριανίδη λέει ότι δεν είναι μόνο το πρωινό ξύπνημα που θα χρειαστεί προσαρμογή. Πλέον νυχτώνει πιο νωρίς και, μπορεί να συνηθίζατε να βγαίνατε βόλτα, ενώ δεν είχε δύσει ο ήλιος. Τώρα που είναι νύχτα ίσως προκαλέσει σύγχυση στον σκύλο, ειδικά εάν αγχώνεται περισσότερο χωρίς το φως του ήλιου.

Δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε γιατί και σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αυξάνεται σταδιακά την ώρα της απογευματινής βόλτας ώστε να προσαρμοστεί ευκολότερα.

Υπάρχουν σκύλοι που δεν επηρεάζονται;

Κλείνοντας, η κα Κυπριανίδη διευκρινίζει ότι φυσικά και υπάρχουν οι σκύλοι που δεν τους επηρεάζει καθόλου η αλλαγή της χειμερινής ώρας.

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».