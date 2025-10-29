Απίθανο: Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο και κέρδισε 3.000 ευρώ (vid)

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού έφυγε από το «Telekom Center Athens» και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με… 3.000 λόγους για να είναι χαρούμενος.

Εκτός από τη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Μακάμπι (99-85) που είδε από κοντά, ο φίλαθλος αυτός είχε την ευκαιρία να σουτάρει από το κέντρο στο ημίχρονο για ένα έπαθλο, και η εν λόγω ευκαιρία δεν πήγε χαμένη.

Ο Δημήτρης πήρε την μπάλα και σκόραρε για να κερδίσει το ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά και την αποθέωση από την κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Μετά το μεγάλο του σουτ το βράδυ του έγινε καλύτερο, καθώς είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση και να ανατρέπει το σκορ απέναντι στη Μακάμπι για να πάρει τη νίκη.