Απίθανο: Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο και κέρδισε 3.000 ευρώ (vid)
Αξέχαστο θα μείνει το βράδυ της Τρίτης (28/10) για έναν φίλο του Παναθηναϊκού, καθώς κέρδισε 3.000 ευρώ σκοράροντας από το κέντρο του γηπέδου.
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer
- Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά
- Τα εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις για το πιστόλι στον Κορυδαλλό
Ένας φίλος του Παναθηναϊκού έφυγε από το «Telekom Center Athens» και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με… 3.000 λόγους για να είναι χαρούμενος.
Εκτός από τη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Μακάμπι (99-85) που είδε από κοντά, ο φίλαθλος αυτός είχε την ευκαιρία να σουτάρει από το κέντρο στο ημίχρονο για ένα έπαθλο, και η εν λόγω ευκαιρία δεν πήγε χαμένη.
Ο Δημήτρης πήρε την μπάλα και σκόραρε για να κερδίσει το ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά και την αποθέωση από την κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μετά το μεγάλο του σουτ το βράδυ του έγινε καλύτερο, καθώς είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση και να ανατρέπει το σκορ απέναντι στη Μακάμπι για να πάρει τη νίκη.
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν και… εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με την Αϊντχόφεν
- «Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
- Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
- Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
- Ο Σακίλ Ο’Νιλ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Είναι καλύτερος από εμένα» (vid)
- Το απίθανο «no look» σουτ του Καμπάτσο πίσω από το κέντρο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις