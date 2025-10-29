Συνταγή: Ψαροκεφτέδες

Τι κι αν ο Οκτώβριος ετοιμάζεται να μας εγκαταλείψει σύντομα; Σε πολλούς από εμάς το καλοκαίρι μας λείπει. Και από την ώρα που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί, γιατί να μην το φέρουμε στο σπίτι μας; Ή έστω στο τραπέζι μας, με κάποια συνταγή που να «μυρίζει» αλμύρα.

Για αυτό και ακολουθεί ένα πιάτο που «φωνάζει» καλοκαίρι: ψαροκεφτέδες. Μια συνταγή σχετικά εύκολη, απλά θέλει υπομονή καθώς χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για να ετοιμαστεί. Αξίζει, όμως, ο κόπος.

Τα υλικά

– 450 γρ. πατάτες, κομμένες σε κομμάτια

– 450 γρ. ανάμεικτα κατεψυγμένα ψάρια, όπως μπακαλιάρος και σολωμός

– 2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

– 1 αυγό χτυπημένο

– Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 190°C με αέρα.

Για τον πουρέ πατάτας: Βάλτε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Προσθέστε τις πατάτες και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώστε τις σε ένα σουρωτήρι και αφήστε να στραγγίξουν για λίγα λεπτά. Επιστρέψτε τις στην κατσαρόλα και λιώστε τες με ένα εργαλείο για πουρέ μέχρι να γίνει λείο. Αφήστε στην άκρη.

Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα ψάρια σε ένα ταψί και ψήστε στον φούρνο για 10-15 λεπτά, μέχρι να γίνουν αδιαφανή και να αρχίσουν να ξεφλουδίζουν. Όταν κρυώσουν αρκετά για να τα χειριστείτε, αφαιρέστε το δέρμα και τυχόν κόκαλα και ψιλοκόψτε τα σε μεγάλα κομμάτια.

Ανακατέψτε τα ψάρια, τον πουρέ, τον μαϊντανό και το αυγό μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Προσέξτε να μην διαλυθούν πολύ τα ψάρια. Αλατοπιπερώστε. Σχηματίστε το μείγμα σε 10 περίπου κεφτεδάκια, ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε, και αφήστε τα στο ψυγείο για μία ώρα.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C με αέρα για να τα ψήσετε. Τοποθετήστε τα κεφτεδάκια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και απλώστε τα έτσι ώστε να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Ψήστε για 15-20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου, μέχρι να ροδίσουν καλά και να ζεσταθούν στο κέντρο. Σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ και μια απλή σαλάτα.

