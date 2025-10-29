Συνταγή: Ψαροκεφτέδες
Μια συνταγή που θα μας θυμίζει το καλοκαίρι που πέρασε.
Τι κι αν ο Οκτώβριος ετοιμάζεται να μας εγκαταλείψει σύντομα; Σε πολλούς από εμάς το καλοκαίρι μας λείπει. Και από την ώρα που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί, γιατί να μην το φέρουμε στο σπίτι μας; Ή έστω στο τραπέζι μας, με κάποια συνταγή που να «μυρίζει» αλμύρα.
Για αυτό και ακολουθεί ένα πιάτο που «φωνάζει» καλοκαίρι: ψαροκεφτέδες. Μια συνταγή σχετικά εύκολη, απλά θέλει υπομονή καθώς χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για να ετοιμαστεί. Αξίζει, όμως, ο κόπος.
Τα υλικά
– 450 γρ. πατάτες, κομμένες σε κομμάτια
– 450 γρ. ανάμεικτα κατεψυγμένα ψάρια, όπως μπακαλιάρος και σολωμός
– 2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
– 1 αυγό χτυπημένο
– Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 190°C με αέρα.
Για τον πουρέ πατάτας: Βάλτε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Προσθέστε τις πατάτες και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώστε τις σε ένα σουρωτήρι και αφήστε να στραγγίξουν για λίγα λεπτά. Επιστρέψτε τις στην κατσαρόλα και λιώστε τες με ένα εργαλείο για πουρέ μέχρι να γίνει λείο. Αφήστε στην άκρη.
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα ψάρια σε ένα ταψί και ψήστε στον φούρνο για 10-15 λεπτά, μέχρι να γίνουν αδιαφανή και να αρχίσουν να ξεφλουδίζουν. Όταν κρυώσουν αρκετά για να τα χειριστείτε, αφαιρέστε το δέρμα και τυχόν κόκαλα και ψιλοκόψτε τα σε μεγάλα κομμάτια.
Ανακατέψτε τα ψάρια, τον πουρέ, τον μαϊντανό και το αυγό μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Προσέξτε να μην διαλυθούν πολύ τα ψάρια. Αλατοπιπερώστε. Σχηματίστε το μείγμα σε 10 περίπου κεφτεδάκια, ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε, και αφήστε τα στο ψυγείο για μία ώρα.
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C με αέρα για να τα ψήσετε. Τοποθετήστε τα κεφτεδάκια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και απλώστε τα έτσι ώστε να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Ψήστε για 15-20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου, μέχρι να ροδίσουν καλά και να ζεσταθούν στο κέντρο. Σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ και μια απλή σαλάτα.
* Πηγή: Vita
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
- Δανάη Μιχαλάκη: Η σχέση της με τον σύζυγο της Γιώργο Παπαγεωργίου μετά τον ερχομό της κόρης τους
- Ματσάρα στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μονακό για να συνεχίσει το σερί του
- Μπακς – Νικς 121-111: Τρομακτικός Αντετοκούνμπο και νέα νίκη για το Μιλγουόκι
- Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
- «Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις