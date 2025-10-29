Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Ήταν Μάρτιος του 1974 όταν στις σκοτεινές αίθουσες θα βγει το The Sugarland Express. Η ταινία δεν έγινε εμπορική επιτυχία – άλλωστε ήταν μόλις το τέταρτο φιλμ που έφερνε την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ωστόσο μέσα στα επόμενα χρόνια, θα το θυμούνται όλοι ως το project που ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον κόσμο της 7ης Τέχνης – αυτή ανάμεσα στον γνωστό σκηνοθέτη και τον Τζον Γουίλιαμς.
Μέσα στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο γνωστός συνθέτης, που έχει ντύσει μουσικά μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, θα συνεργαστούν συνολικά σε 29 ταινίες.
Ενώ στην κινηματογραφική του πορεία, ο Τζον Γουίλιαμς θεωρείται ένας θρύλος των soundtrack. Στις περίπου έξι δεκαετίες, έχει κερδίσει 4 βραβεία Όσκαρ, 26 Grammy Awards, 7 BAFTA, 3 βραβεία Emmy και 4 Χρυσές Σφαίρες. Μάλιστα για το «Χρυσό Άγαλμα» έχει στην καριέρα του 54 υποψηφιότητες – δεύτερος στη λίστα, μόνο πίσω από τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.
Τουλάχιστον όλα αυτά έως το 2023, όταν ο 93χρονος συνθέτης έκανε γνωστό ότι ήρθε η στιγμή να βγει στη σύνταξη. Μια σύνταξη που όπως φάνηκε κράτησε με το ζόρι δύο χρόνια.
Όπως διέρρευσε, ο Τζον Γουίλιαμς θα ενώσει για 30η φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, καθώς αποφάσισε να γράψει τη μουσική για το επερχόμενο φιλμ του βραβευμένου σκηνοθέτη που θα κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά.
Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Σχολής Τζούλιαρντ, Ντέμιαν Γουέτζελ σε πρόσφατη εκδήλωση, λέγοντας ότι ο διάσημος συνθέτης βρίσκεται στο Λος ‘Αντζελες και συνεργάζεται με τον Σπίλμπεργκ στο στούντιο.
Η νέα παραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν έχει τελικό τίτλο έως τώρα (στους κύκλους του Χόλιγουντ αποκαλούν το project Disclosure/The Dish) και θα έχει σχέση με UFO.
Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ, ο άνθρωπος πίσω από το Jurassic Park, ενώ στο καστ βρίσκουμε τους Τζος Ο’Κόνορ, Έμιλι Μπλαντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ, Γουάιτ Ράσελ και Ιβ Χιούσον.
