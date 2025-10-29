Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Την οριστική λήξη της μεταξύ τους δικαστικής διαμάχης ανακοίνωσαν ο εφοπλιστής Ιωάννης Κούστας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Γιαννακοπούλου.

Η πολυετής διαμάχη μεταξύ τους ξεκίνησε το 2018, όταν εκείνη κατέθεσε αγωγή ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας, διεκδικώντας μερίδιο από την περιουσία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου. Στη συνέχεια και αφού το εν λόγω αίτημα απορρίφθηκε, επανήλθε με νέα διεκδίκηση ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ. Με απόφασή του τον Αύγουστο του 2025 το Μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τμήμα της αγωγής της Σοφίας Γιαννικοπούλου.

Σήμερα το δικηγορικό γραφείο Αλεξίου Κούγια και συνεργατών, εξέδωσε δελτίο τύπου ανακοινώνοντας και επίσημα τη λήξη της διαμάχης.

«Το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνει ότι η δικαστική αντιπαράθεση διάρκειας δεκατριών ετών μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του κυρίου Ιωάννη Κούστα έχει πλέον λήξει οριστικά με την υπογραφή κοινής συμφωνίας τερματισμού όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά από διαπραγματεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των δύο πλευρών, ήτοι για λογαριασμό της εντολέα μας κας Σοφίας Γιαννικοπούλου, του κυρίου Αλεξίου Μαυραϊδή και για λογαριασμό του κυρίου Κούστα των κυρίων Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Η μεταξύ τους αντιδικία δεν περιοριζόταν μόνο σε αστικά ζητήματα, αλλά είχε επεκταθεί και σε ποινικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση που αφορούσε σε κατηγορία περί κακουργηματικής πλαστογραφίας ενός πίνακα του ζωγράφου Marc Chagall.

Και οι ποινικές αυτές εκκρεμότητες τερματίστηκαν οριστικώς στο πλαίσιο της συνολικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Το γραφείο μας χειρίστηκε επιτυχώς το σύνολο των νομικών ζητημάτων της κυρίας Γιαννικοπούλου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, που έθεσε τέλος σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών.»