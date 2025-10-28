Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού… από ψηλά (vid)
Δείτε εντυπωσιακά πλάνα μέσω drone από την πορεία των εργαασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
Οι εργασίες για το γήπεδο του Βοτανικού δεν σταματάνε και, βάσει του ρυθμού τους, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει νέο «σπίτι» από το 2027.
Η πρόοδος στα έργα είναι εμφανής, με τις κερκίδες και τις κτιριακές υποδομές να παίρνουν σταδιακά μορφή. Μάλιστα, ένα βίντεο από drone δείχνει την εξέλιξη των έργων με νυχτερινά πλάνα από το οικόπεδο στον Βοτανικό, με τη φωτισμένη Ακρόπολη στο βάθος να τα κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακά.
Τα πλάνα αυτά προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία στους φίλους του Παναθηναϊκού, που βλέπουν την επόμενη έδρα της ομάδας τους να ετοιμάζεται για να ζήσουν νέες στιγμές.
Δείτε το βίντεο
- Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
- Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
- Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού… από ψηλά (vid)
- Αποχή από οπαδούς της Μπασκόνια λόγω Ντουμπαϊ
- Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
- Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις