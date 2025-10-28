Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού… από ψηλά (vid)

Οι εργασίες για το γήπεδο του Βοτανικού δεν σταματάνε και, βάσει του ρυθμού τους, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει νέο «σπίτι» από το 2027.

Η πρόοδος στα έργα είναι εμφανής, με τις κερκίδες και τις κτιριακές υποδομές να παίρνουν σταδιακά μορφή. Μάλιστα, ένα βίντεο από drone δείχνει την εξέλιξη των έργων με νυχτερινά πλάνα από το οικόπεδο στον Βοτανικό, με τη φωτισμένη Ακρόπολη στο βάθος να τα κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Τα πλάνα αυτά προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία στους φίλους του Παναθηναϊκού, που βλέπουν την επόμενη έδρα της ομάδας τους να ετοιμάζεται για να ζήσουν νέες στιγμές.

Δείτε το βίντεο