Σε δοκιμαστική πτήση το πρώτο ρωσικό αεροπλάνο χωρίς εισαγόμενα εξαρτήματα
Τεχνολογία 28 Οκτωβρίου 2025 | 12:17

Σε δοκιμαστική πτήση το πρώτο ρωσικό αεροπλάνο χωρίς εισαγόμενα εξαρτήματα

Το επιβατικό αεροπλάνο MC-21 παίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ρωσίας να απεξαρτηθεί από τις Airbus και Boeing.

Με τις διεθνείς κυρώσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας να απειλούν με καθήλωση την αεροπορική βιομηχανία της, η Ρωσία ξεκίνησε τις δοκιμαστικές πτήσεις ενός νέου πρωτότυπου του επιβατικού αεροπλάνου MC-21, το πρώτο που παράγεται με εξαρτήματα αποκλειστικά εγχώριας παραγωγής.

Εικόνες που ανάρτησε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Βιομηχανίας δείχνει το MC-21 να απογειώνεται από εργοστάσιο στο Ιρκούτσκ που ανήκει στη Yokavlev, εταιρεία του κρατικού ομίλου Rostec.

Από τον στόλο των 700 αεροπλάνων στη Ρωσία, τα περισσότερα προέρχονται από την ευρωπαϊκή Airbus και την αμερικανική Boeing, οι οποίες σταμάτησαν τις παραδόσεις στη Ρωσία μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της εισβολής. Οι ρωσικές αερογραμμές βασίζονται τώρα σε περίπλοκες διαδρομές εισαγωγών μέσω τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουν ανταλλακτικά κρίσιμα σημασίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι ρωσικές αεροναυπηγικές εταιρείες παρέδωσαν μόνο ένα από τα 15 επιβατικά αεροπλάνα που αναμένονταν φέτος, αναφέρει το Reuters.

Το MC-21 προσγειώνεται στο Ιρκούτσκ μετά τη δοκιμαστική πτήση (. Russian Ministry Of Industry And Trade/Handout via REUTERS)

Το MC-21 προσγειώνεται στο Ιρκούτσκ μετά τη δοκιμαστική πτήση (. Russian Ministry Of Industry And Trade/Handout via REUTERS)

Το MC-21, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 175 επιβάτες σε δύο σειρές καθισμάτων, παίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ρωσίας να απεξαρτηθεί από την Airbus και την Boeing.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το MC-21 περιλάμβανε εισαγόμενους κινητήρες και άλλα συστήματα. Πέρυσι, η Rostec παρουσίασε μια νέα βερσιόν με ρωσικά εξαρτήματα, όμως το αεροσκάφος ήταν πολύ βαρύτερο και οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονταν απρόθυμες να το αγοράσουν.

Το νέο πρωτότυπο, το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί ρωσικούς κινητήρες PD-14, φέρεται να είναι ελαφρύτερο σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια.

Την Τρίτη, η Rostec ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι η παραγωγή των μοντέλων MC-21, J-100 και IL-114 θα αρχίσει το 2026 με καθυστέρηση δύο ετών.

Το 2021, πριν από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία προσέθεσε 52 εμπορικά αεροσκάφη στον στόλο της, στα οποία περιλαμβάνονται 27 από την Airbus, 3 από την Boeing, καθώς και 22 ρωσικά Sukhoi Superjet που κατασκευάστηκαν με εισαγόμενα εξαρτήματα.

Από το 2021, μόνο 13 αεροπλάνα έχουν προστεθεί στον ρωσικό στόλο: 12 Superjet της Rostec που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και ένα δικινητήριο Tupolev Tu-214, επίσης της Rostec, με το οποίο φέρεται να πετά ο πρώτος αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντένις Μαντούροφ.

Τα προβλήματα στην εγχώρια αεροπορική βιομηχανία ανάγκασαν τη Μόσχα να καταφύγει σε ασυνήθιστες λύσεις, ζητώντας για παράδειγμα από αεροπορικές εταιρείες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, να αναλάβουν τοπικά δρομολόγια εντός Ρωσίας.

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
