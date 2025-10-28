Σε δοκιμαστική πτήση το πρώτο ρωσικό αεροπλάνο χωρίς εισαγόμενα εξαρτήματα

Με τις διεθνείς κυρώσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας να απειλούν με καθήλωση την αεροπορική βιομηχανία της, η Ρωσία ξεκίνησε τις δοκιμαστικές πτήσεις ενός νέου πρωτότυπου του επιβατικού αεροπλάνου MC-21, το πρώτο που παράγεται με εξαρτήματα αποκλειστικά εγχώριας παραγωγής.

Εικόνες που ανάρτησε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Βιομηχανίας δείχνει το MC-21 να απογειώνεται από εργοστάσιο στο Ιρκούτσκ που ανήκει στη Yokavlev, εταιρεία του κρατικού ομίλου Rostec.

Από τον στόλο των 700 αεροπλάνων στη Ρωσία, τα περισσότερα προέρχονται από την ευρωπαϊκή Airbus και την αμερικανική Boeing, οι οποίες σταμάτησαν τις παραδόσεις στη Ρωσία μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της εισβολής. Οι ρωσικές αερογραμμές βασίζονται τώρα σε περίπλοκες διαδρομές εισαγωγών μέσω τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουν ανταλλακτικά κρίσιμα σημασίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι ρωσικές αεροναυπηγικές εταιρείες παρέδωσαν μόνο ένα από τα 15 επιβατικά αεροπλάνα που αναμένονταν φέτος, αναφέρει το Reuters.

Το MC-21, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 175 επιβάτες σε δύο σειρές καθισμάτων, παίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ρωσίας να απεξαρτηθεί από την Airbus και την Boeing.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το MC-21 περιλάμβανε εισαγόμενους κινητήρες και άλλα συστήματα. Πέρυσι, η Rostec παρουσίασε μια νέα βερσιόν με ρωσικά εξαρτήματα, όμως το αεροσκάφος ήταν πολύ βαρύτερο και οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονταν απρόθυμες να το αγοράσουν.

Το νέο πρωτότυπο, το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί ρωσικούς κινητήρες PD-14, φέρεται να είναι ελαφρύτερο σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια.

Την Τρίτη, η Rostec ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι η παραγωγή των μοντέλων MC-21, J-100 και IL-114 θα αρχίσει το 2026 με καθυστέρηση δύο ετών.

Το 2021, πριν από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία προσέθεσε 52 εμπορικά αεροσκάφη στον στόλο της, στα οποία περιλαμβάνονται 27 από την Airbus, 3 από την Boeing, καθώς και 22 ρωσικά Sukhoi Superjet που κατασκευάστηκαν με εισαγόμενα εξαρτήματα.

Από το 2021, μόνο 13 αεροπλάνα έχουν προστεθεί στον ρωσικό στόλο: 12 Superjet της Rostec που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και ένα δικινητήριο Tupolev Tu-214, επίσης της Rostec, με το οποίο φέρεται να πετά ο πρώτος αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντένις Μαντούροφ.

Τα προβλήματα στην εγχώρια αεροπορική βιομηχανία ανάγκασαν τη Μόσχα να καταφύγει σε ασυνήθιστες λύσεις, ζητώντας για παράδειγμα από αεροπορικές εταιρείες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, να αναλάβουν τοπικά δρομολόγια εντός Ρωσίας.