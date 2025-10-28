newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Σε τροχιά προσέγγισης οι ΗΠΑ με Ινδία και Βραζιλία – Αισιόδοξος ο Λούλα
Διεθνής Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025 | 00:45

Σε τροχιά προσέγγισης οι ΗΠΑ με Ινδία και Βραζιλία – Αισιόδοξος ο Λούλα

Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας – Την Πέμπτη στη σύνοδο του APEC η συνάντηση Τραμπ με Σι

Στην Ιαπωνία, τρίτο σταθμό του ταξιδιού στην Ασία, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που συναντήθηκε ήδη με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, φιλοδοξεί να οριστικοποιήσει με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτσι , ενα νέο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων και οι δασμοί αναμένεται ότι θα είναι βασικό στοιχείο αυτων των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Τόκιο προερχόμενος απο την Κουάλα Λουμπουρ και τη Σύνοδο των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) «κουβαλώντας» στις αποσκευές του σημαντικές συμφωνίες με την Μαλαισία -προεδρεύουσα χώρα των ASEAN- αλλά και την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ενώ κρατά στα χέρια του και την πολύτιμη συμφωνία ειρήνευσης που υπέγραψαν παρουσία του οι ηγέτες της  Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

NARUHITO, TRUMP

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

Κι ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση των ηγετών των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου – Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ –  την ερχόμενη Πέμπτη στην πόλη Γκεονγκτζού της Νότιας Κορέας στη «σκιά» των απειλών Τραμπ για υψηλούς δασμούς και των αντιμέτρων της Κίνας, φαίνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση προλειαίνει το έδαφος για συμφωνίες ανάλογες με αυτή στην οποία κατέληξαν ήδη οι αντιπροσωπείες Κινέζων και Αμερικανών, μόλις την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

Ειδικότερα, μετά απο μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης και κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου, που οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλήσει με «τιμωρητικούς», σχεδόν εξοντωτικούς  δασμούς  την Ινδία και τη Βραζιλία, η διοίκηση Τραμπ επιλέγει τη διαπραγμάτευση.

Οι αμερικανικοί δασμοί για τη Βραζιλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη συναντήθηκε με τον Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρο της Βραζιλίας στο περιθωριο της Συνόδου Κορυφής της ASEAN σε μια συζήτηση που ο δεύτερος χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

«Επιστρέφω στη Βραζιλία ικανοποιημένος από τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αν εξαρτάται από εμένα και αυτόν, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να διασφαλίσουμε ότι η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τη σχέση που καλλιεργούμε εδώ και 201 χρόνια», υπογράμμισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Ακόμα, ο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε , μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, πως συμφωνήθηκε « να συναντηθούν οι ομάδες μας αμέσως για να προχωρήσουν στην αναζήτηση λύσεων για τους δασμούς και τις κυρώσεις κατά των βραζιλιάνικων αρχών».

«Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε μερικές πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», ήταν η δήλωση του Τραμπ, σύμφωνα με το CNBC.

Οι δασμοί στην Ινδία

Ανάλογη, δείχνει να είναι και η προσέγγιση που επιχειρείται στο «μέτωπο» Ουάσιγκτον – Νέου Δελχί καθώς Βραζιλία και Ινδία, βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού πρόεδρου στις αρχές Αυγούστου όταν απείλησε τις δύο χώρες με υψηλούς δασμούς 50%.

Στο περιθώριο της Συνόδου των κρατών της Ενωσης των Εθνών της Νοτιο Ανατολικής Ασίας (ASEAN) πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση μεταξύ του υπουργου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ινδού ομολόγου του, Σουμπραμανιαμ Τζαινσανκάρ.

Η συνάντηση του επικεφαλής του State Department με τον υπουργο Εξωτερικών της Ινδίας πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες, μετά την επιβολή από τον Τραμπ δασμών 50% στα ινδικά προϊόντα και την κριτική που άσκησε στη χώρα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Είναι επίσης,  η πρώτη συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δύο πλευρών μετα την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε δύο μεγάλες ρωσικές εταιρείες ενέργειας την περασμένη εβδομάδα.

Η Ινδία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και οι κυρώσεις ανάγκασαν τις ινδικές εταιρείες διύλισης να αναζητήσουν νέες πηγές. Ο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα ότι η Ινδία έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να μειώσει τις αγορές ρωσικής ενέργειας και να αγοράσει περισσότερο από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
Stream newspaper
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
