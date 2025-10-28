Σε τροχιά προσέγγισης οι ΗΠΑ με Ινδία και Βραζιλία – Αισιόδοξος ο Λούλα

Στην Ιαπωνία, τρίτο σταθμό του ταξιδιού στην Ασία, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που συναντήθηκε ήδη με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, φιλοδοξεί να οριστικοποιήσει με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτσι , ενα νέο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων και οι δασμοί αναμένεται ότι θα είναι βασικό στοιχείο αυτων των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Τόκιο προερχόμενος απο την Κουάλα Λουμπουρ και τη Σύνοδο των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) «κουβαλώντας» στις αποσκευές του σημαντικές συμφωνίες με την Μαλαισία -προεδρεύουσα χώρα των ASEAN- αλλά και την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ενώ κρατά στα χέρια του και την πολύτιμη συμφωνία ειρήνευσης που υπέγραψαν παρουσία του οι ηγέτες της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Κι ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση των ηγετών των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου – Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – την ερχόμενη Πέμπτη στην πόλη Γκεονγκτζού της Νότιας Κορέας στη «σκιά» των απειλών Τραμπ για υψηλούς δασμούς και των αντιμέτρων της Κίνας, φαίνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση προλειαίνει το έδαφος για συμφωνίες ανάλογες με αυτή στην οποία κατέληξαν ήδη οι αντιπροσωπείες Κινέζων και Αμερικανών, μόλις την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

Ειδικότερα, μετά απο μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης και κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου, που οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλήσει με «τιμωρητικούς», σχεδόν εξοντωτικούς δασμούς την Ινδία και τη Βραζιλία, η διοίκηση Τραμπ επιλέγει τη διαπραγμάτευση.

Οι αμερικανικοί δασμοί για τη Βραζιλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη συναντήθηκε με τον Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρο της Βραζιλίας στο περιθωριο της Συνόδου Κορυφής της ASEAN σε μια συζήτηση που ο δεύτερος χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

«Επιστρέφω στη Βραζιλία ικανοποιημένος από τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αν εξαρτάται από εμένα και αυτόν, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να διασφαλίσουμε ότι η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τη σχέση που καλλιεργούμε εδώ και 201 χρόνια», υπογράμμισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Eu volto para o Brasil satisfeito com a reunião que tive com o Presidente Trump. Se depender dele e de mim, teremos um acordo. Estamos dispostos a fazer com que Brasil e Estados Unidos continuem com a relação que já cultivamos há 201 anos. pic.twitter.com/X9m9yQM6z0 — Lula (@LulaOficial) October 27, 2025

Ακόμα, ο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε , μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, πως συμφωνήθηκε « να συναντηθούν οι ομάδες μας αμέσως για να προχωρήσουν στην αναζήτηση λύσεων για τους δασμούς και τις κυρώσεις κατά των βραζιλιάνικων αρχών».

«Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε μερικές πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», ήταν η δήλωση του Τραμπ, σύμφωνα με το CNBC.

Οι δασμοί στην Ινδία

Ανάλογη, δείχνει να είναι και η προσέγγιση που επιχειρείται στο «μέτωπο» Ουάσιγκτον – Νέου Δελχί καθώς Βραζιλία και Ινδία, βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού πρόεδρου στις αρχές Αυγούστου όταν απείλησε τις δύο χώρες με υψηλούς δασμούς 50%.

Στο περιθώριο της Συνόδου των κρατών της Ενωσης των Εθνών της Νοτιο Ανατολικής Ασίας (ASEAN) πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση μεταξύ του υπουργου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ινδού ομολόγου του, Σουμπραμανιαμ Τζαινσανκάρ.

Η συνάντηση του επικεφαλής του State Department με τον υπουργο Εξωτερικών της Ινδίας πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες, μετά την επιβολή από τον Τραμπ δασμών 50% στα ινδικά προϊόντα και την κριτική που άσκησε στη χώρα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Είναι επίσης, η πρώτη συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δύο πλευρών μετα την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε δύο μεγάλες ρωσικές εταιρείες ενέργειας την περασμένη εβδομάδα.

Η Ινδία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και οι κυρώσεις ανάγκασαν τις ινδικές εταιρείες διύλισης να αναζητήσουν νέες πηγές. Ο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα ότι η Ινδία έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να μειώσει τις αγορές ρωσικής ενέργειας και να αγοράσει περισσότερο από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ