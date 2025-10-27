Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), που ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, την αποχώρηση των τελευταίων μαχητών του από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας με την Άγκυρα, εκτίμησε σήμερα ηγέτης του κυριότερου τουρκικού φιλοκουρδικού κόμματος.

«Είναι ένα στάδιο που ανοίγει τον δρόμο σε μία λύση και στην ειρήνη»

«Η πρώτη φάση της διαδικασίας τελείωσε», είπε ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) Τουντζέρ Μπακιρχάν σε δήλωση προς τον Τύπο στην Άγκυρα.

«Είναι καιρός να περάσουμε στη δεύτερη φάση (…), διαμέσου νομικών και πολιτικών σταδίων», πρόσθεσε.

«Είναι ένα στάδιο που ανοίγει τον δρόμο σε μία λύση και στην ειρήνη», δήλωσε ο Μπακιρχάν, εκτιμώντας πως «είμαστε σε ένα σημείο καμπής της τουρκικής Ιστορίας».

Όπως είπε, το τουρκικό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα «να διευκολύνει και αναπτύξει τη διαδικασία αυτή», που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο από την Άγκυρα προκειμένου να θέσει τέλος σε ένα αντάρτικο τεσσάρων δεκαετιών.

«Νομικές διατάξεις πρέπει να προβλεφθούν (…) Δεν πρέπει να είναι μόνο τεχνικές διατάξεις, αλλά και συστατικά στοιχεία της ειρήνης», υπογράμμισε κάνοντας έκκληση στους Τούρκους βουλευτές να «ενεργήσουν με υπευθυνότητα».

Το PKK είχε ανακοινώσει τον Μάιο τη διάλυσή του

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά τις έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2024, το PKK, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα, ανακοίνωσε τον Μάιο τη διάλυσή του, ανταποκρινόμενο σε έκκληση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, του ιστορικού ηγέτη του, που βρίσκεται στη φυλακή από το 1999.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύγκρουση ανάμεσα στο PKK και τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας έχει προκαλέσει από το 1984 περίπου 50.000 θανάτους, μεταξύ των οποίων 2.000 στρατιωτών, και έχει προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τουρκική οικονομία.