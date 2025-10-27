Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Κυριακή ένα λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Χριχόροφ (στη φωτογραφία, επάνω, και στο βίντεο, κάτω, από ουκρανική πηγή, το όχημα μετά την επίθεση).

Ανάμεσα στους τραυματίες από τη ρωσική επίθεση στη Σούμι «βρίσκονται 8χρονο αγοράκι και 15χρονο κορίτσι»

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A Russian FPV drone attacked a bus carrying people on the Sumy-Bilopillia highway. The number of injured has risen to thirteen, including two children. Two of the injured – a child and an adult – are in serious condition. It is evident that this was a deliberate strike -… pic.twitter.com/zDehnJaVHA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 26, 2025

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Τρεις εγκαταστάσεις ραντάρ και ένα αποβατικό σκάφος καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατάρριψη drones

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που τα ουκρανικά drones προσεγγίζουν τους στόχους τους.

Prymary of the Ukrainian Defense Intelligence struck three Russian radar stations and a landing craft in Russian-occupied Crimea, skillfully evading Russian air defense missiles. The following targets were hit: ▪️ 96L6 radar of the S-400 Triumf surface-to-air missile system;

▪️… pic.twitter.com/GZp33gkdn2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 26, 2025

Στη Ρωσία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ