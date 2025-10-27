Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Την πρώτη τους φετινή απώλεια είχαν οι Μπακς, που γνώρισαν την ήττα από τους Καβαλίερς με 118-113, μετά νικηφόρο ξεκίνημά τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμη ένα ματς συγκλονιστικό, ενώ για μία ασίστ δεν κατάφερε να κάνει triple double.

Ο Greek Freak μέτρησε 40 πόντους, με 13/19 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 11/16 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε κάτι παραπάνω από 33 λεπτά (33:18). Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Νικς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10. 02:00)

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Οι καλύτερες στιγμές

Εκτός από τον Αντετοκούνμπο, οι Γκριν 20 (4/7 τρίποντα, 4/5 βολές) και Ρόλινς 14 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα) επίσης προσπάθησαν να αποτρέψουν την ήττα των Μπακς, αλλά η παρέα του Ντόνοβαν Μίτσελ 24 (8/12 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5/8 βολές) και του Μόμπλι 23 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα), πήρε το ματς και ανέβηκαν στο 2-1, παρά τις απουσίες των Ντάριους Γκάρλαντ και Μαξ Στρους.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-31, 65-56, 86-84, 118-113

Καβαλίερς: Χάντερ 16 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Μόμπλι 23 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Άλεν 8 (11 ριμπάουντ), Μέριλ 17 (4/9 τρίποντα), Μίτσελ 24 (8/12 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μπολ 11 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουέιντ 4, Τάισον 5 (1), Πόρτερ 5 (1), Νανς 5 (1)

Μπακς: Τρεντ 6 (1/7 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 40, Τέρνερ 13 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 20 (4/7 τρίποντα, 4/5 βολές), Ρόλινς 14 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πρινς 8 (2), Σίαρς, Πόρτις 10 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Κόφι, Σιμς 2, Τζάκσον