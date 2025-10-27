Διασώζεται ιστορικό οίκημα στην Καλλιθέα

Διασώζεται ιστορικό οίκημα του Δήμου Καλλιθέας και αξιοποιείται ως Μουσείο. Ειδικότερα, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Δήμου Καλλιθέας για την Αναστήλωση της Ιστορικής Οικίας του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη, στην οδό Δαβάκη 41.

Ο Συνταγματάρχης Δαβάκης, Ήρωας του Έπους του 1940, ηγήθηκε του Αποσπάσματος Πίνδου αναχαιτίζοντας με επιτυχία τις επίλεκτες Ιταλικές δυνάμεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά του Άξονα.

Όπως αναφέρει ο Δήμος με επίσημη ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει με ίδιους πόρους την εκτέλεση των εργασιών αναστήλωσης, υπό την επίβλεψη κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Η οικία, διατηρητέο κτίριο από το 1999 και ιδιοκτησία του Δήμου από το 2016, θα αξιοποιηθεί ως Μουσείο.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα Ιστορικό χρέος προς το παρελθόν, αλλά επένδυση για το μέλλον , επένδυση για την Ιστορική Μνήμη» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική Αρχή.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο Δαβάκη οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία ώστε να προχωρήσει ένα έργο που ήταν πάγιο αίτημα του Δήμου Καλλιθέας.»

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Καλλιθέας