Φωτισμός γραφείου: Τα μυστικά για συγκέντρωση στο maximum
Τα Νέα της Αγοράς 27 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Φωτισμός γραφείου: Τα μυστικά για συγκέντρωση στο maximum

Κι όμως, ο σωστός φωτισμός γραφείου θα απογειώσει την παραγωγικότητά σου! Ακολούθησε τον παρακάτω οδηγό για να διαμορφώσεις το καλύτερο home-office σκηνικό.

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Περνάς πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, δουλεύοντας, διαβάζοντας ή ακόμα και παίζοντας; Σε κάθε περίπτωση, ο επαρκής φωτισμός του γραφείου είναι κομβικής σημασίας καθώς μειώνει την καταπόνηση των ματιών, ενισχύει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα ενώ μπορεί ακόμα να βελτιώσει την διάθεσή σου, προάγοντας το αίσθημα ευεξίας.

Γενικά

Τρεις είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβεις υπόψη για να δημιουργήσεις ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας:

  • Το φυσικό φως ενός παραθύρου.
  • Το έμμεσο φως ενός φωτιστικού οροφής.
  • Το άμεσο φως μιας λάμπας κοντά στην επιφάνεια εργασίας.

Πρέπει επίσης να λάβεις υπόψη σου το φως που εκπέμπεται από την οθόνη του υπολογιστή. Γενικά, προσπάθησε να διατηρείς  τα επίπεδα φωτισμού όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα, εξαλείφοντας τα σκοτεινά σημεία και τις σκιές.

Για να προσδιορίσεις τα προβληματικά σημεία, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις το χέρι σου για να εμποδίσεις το φως από μια πηγή. Εάν νιώσεις ανακούφιση, τότε μπορείς να ρυθμίσεις την έντασή του ή και να το κλείσεις εντελώς.

Φωτισμός γραφείου –  Οι απαραίτητες προσαρμογές

Η αντανάκλαση του φωτός στην οθόνη του υπολογιστή ή του tablet, δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά, προκαλώντας κόπωση στα μάτια. Οποιαδήποτε πηγή φωτός μπορεί να δημιουργήσει αντανάκλαση, αλλά υπάρχουν απλές αλλαγές που μπορείς να κάνεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες φωτισμού.

Σύμμαχος ο φυσικός φωτισμός

Είναι γνωστό ότι το φυσικό φως μας ξυπνά, μας κρατά σε εγρήγορση ενώ μπορεί ακόμα και να βελτιώσει διάθεση και παραγωγικότητα. Μερικά πράγματα που πρέπει να έχεις κατά νου, περιλαμβάνουν:

*Κάθισε σε ορθή γωνία με το παράθυρο και σε απόσταση περίπου ενός μέτρου.

*Κλείσε τις κουρτίνες για να μειώσεις την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά τις ώρες αιχμής.

*Εάν είσαι δεξιόχειρας, το φως θα πρέπει να έρχεται από το πλάι αριστερά ενώ εάν είσαι αριστερόχειρας το αντίθετο, για να αποφύγεις τις ενοχλητικές σκιές.

Αξιοποίησε τον φωτισμό οροφής

Το φωτιστικό οροφής παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τον εστιασμένο φωτισμό, καθώς ο σωστός συνδυασμός καταπονεί λιγότερο τα μάτια.

*Διαμόρφωσε το γραφείο σου, ώστε ο υπολογιστής να μην βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα φωτιστικό οροφής.

*Δοκίμασε να γείρεις ή να περιστρέψεις την οθόνη για να αποτρέψεις το φως να πέφτει πάνω της.

*Μην χρησιμοποιείς μόνο το φωτιστικό γραφείου, καθώς οι έντονες αντιθέσεις που δημιουργούνται κουράζουν περισσότερο τα μάτια.

*Προτίμησε μια λάμπα LED για καλύτερη ποιότητα φωτισμού αλλά και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον δεν θερμαίνονται μετά τις πολλές ώρες λειτουργίας και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Βάλε στο παιχνίδι και τον φωτισμό δαπέδου

Εάν αποφεύγεις κι εσύ τα «big lights», ένα σωστά τοποθετημένο φωτιστικό δαπέδου θα σου παρέχει ισορροπημένο φωτισμό περιβάλλοντος και εργασίας, μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών και προσφέροντας ευελιξία στη ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού.

*Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το φωτιστικό δαπέδου για ομοιομορφία και ορατότητα, φωτίζοντας ολόκληρο το δωμάτιο ενώ μπορείς και να το επανατοποθετήσεις για να φωτίσεις μια συγκεκριμένη περιοχή.

Διάλεξε την κατάλληλη θερμοκρασία

Δεν είναι όλες οι λάμπες κατάλληλες για όλες τις δραστηριότητες, μιας και ανάλογα με την θερμοκρασία τους μπορούν είτε να ενισχύσουν την απόδοσή σου είτε να σε κουράσουν.

*Για χώρους που εργάζεσαι, καλύτερα να προτιμήσεις πιο ψυχρό φωτισμό (4000-5000Κ), μιας και το ζεστό φως (2700Κ) ενδείκνυται περισσότερο για στιγμές χαλάρωσης. Μια έξυπνη λάμπα με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος είναι η ιδανική επιλογή, καθώς θα σου προσφέρει αμέτρητες επιλογές για να φτιάχνεις την ατμόσφαιρα κάθε χώρου, ακριβώς όπως την θέλεις.

*Η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός πρόκειται για μια ακόμα λειτουργία της έξυπνης λάμπας, που θα σου «λύσει» τα χέρια, καθώς σου προσφέρει απόλυτο έλεγχο στον φωτισμό του χώρου για να το προσαρμόζεις ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Πώς θα διαλέξεις το κατάλληλο φωτιστικό γραφείου

Τα πράγματα που πρέπει να έχεις κατά νου, πριν καταλήξεις σε φωτιστικό γραφείου, περιλαμβάνουν:

*Διάλεξε ένα φωτιστικό με καμπυλωτό λαιμό, το οποίο θα σου επιτρέπει να ρυθμίσεις εύκολα την κατεύθυνση του φωτός.

*Μην κατευθύνεις το φως προς την οθόνη του υπολογιστή για να αποφύγεις την αντανάκλαση.

*Επένδυσε σε ένα έξυπνο φωτιστικό γραφείου με διαφορετικές λειτουργίες για διάβασμα, εργασία στον υπολογιστή, εστίαση ή για χρήση από παιδιά.

*Εάν είσαι λάτρης του minimal σχεδιασμού, μπορείς να επιλέξεις ένα mini φωτιστικό γραφείου με κλιπ, το οποίο μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου για να φέρνεις το φωτισμό στα μέτρα σου, ακόμα και όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού.

*Με ένα smart φωτιστικό γραφείου μπορείς να συνδυάσεις design και λειτουργικότητα για να απολαμβάνεις καθαρό και σταθερό φωτισμό, όσο φορτίζεις τις συσκευές σου.

Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τον φωτισμό του γραφείου, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε φωτιστικά εσωτερικού χώρου, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Και το καλύτερο; Θα τα παραλάβεις όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Plus
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

