Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley, Αλιγάτορες (Alligators) σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά, μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ, για περιορισμενο αριθμό παραστάσεων, στη νέα θεατρική σκηνή της Αθήνας Auditorium στην οδό Σίνα 2-4 (πλησίον μετρό Πανεπιστημίου).

Ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μαζί με τους Αναστασία Τσιλιμπίου, Αθηνά Χατζηαθανασίου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου έρχονται να δώσουν απαντήσεις αλλά και να θέσουν νέα ερωτήματα στο δυνατό ψυχολογικό δράμα του Keatley.

Αρκεί μια καταγγελία για να ανατρέψει μια ολόκληρη ζωή;

Πόσο εύκολα μπορεί να «κατασκευαστεί» μια πληροφορία; Πού αρχίζει και πού τελειώνει η αλήθεια;
Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η πόλωση και η καταδίκη από την κοινή γνώμη, πριν ληφθεί υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας;

Ποιοι είναι τελικά τα θύματα και ποιοι οι θύτες;

Ποιοι είναι οι «Αλιγάτορες» αυτής της κοινωνίας;

YouTube thumbnail

«Αλιγάτορες», η υπόθεση

Ο καθηγητής Ντάνιελ Τέρνερ (Γεράσιμος Γεννατάς) φαίνεται να τα έχει όλα∙ μια δουλειά που υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και μια υπέροχη σύζυγο (Φαίη Ξυλά) που τον αγαπά και τον στηρίζει. Όλα ανατρέπονται όταν μια πρώην μαθήτριά του τον καταγγέλλει για σεξουαλική κακοποίηση. Ο σπόρος της αμφιβολίας φυτεύεται σε αυτόν τον, φαινομενικά, οικογενειακό παράδεισο.

Μέσα σε λίγες ώρες, η ζωή του αλλάζει, καθώς ο ίδιος, παρότι αρνείται την καταγγελία, βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη της προβολής των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απομακρύνεται από τη δουλειά του, παλιοί του φίλοι και συνεργάτες τού γυρνούν την πλάτη, μυστικά και ψέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και οι υποψίες εναντίον του αρχίζουν να γίνονται βεβαιότητες. Την υπόθεση αναλαμβάνει η δικηγόρος Ρέιτσελ (Αθηνά Χατζηαθανασίου), η οποία καλείται ν’ ανακαλύψει την αλήθεια. Είναι οι φήμες πιο ισχυρές από τα αποδεικτικά στοιχεία;

Όλα αυτά φαντάζουν σαν ένα σκοτεινό παραμύθι στα μάτια της 9χρονης κόρης του Άλις, όταν η ζούγκλα της ανθρώπινης φύσης μεταφέρεται μέσα στο σπίτι τους. Οι «Αλιγάτορες» βρίσκονται παντού και είναι έτοιμοι σαν αγέλη να κατασπαράξουν εκείνη και τους γονείς της.

12 χρόνια μετά, η Άλις (Αναστασία Τσιλιμπίου) προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει και να ανασυνθέσει τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας. Ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας της;

Οι θεατές καλούνται να καταδικάσουν ή να αθωώσουν τον Ντάνιελ, την ώρα που η κοινή γνώμη παραληρεί εναντίον του και ο ίδιος υπερασπίζεται με μανία την αθωότητα του.

Σκηνοθετικό σημείωμα Γιάννη Λασπιά

«Στον κόσμο των “Αλιγατόρων” το πιο ευάλωτο πλάσμα είναι το παιδί. Η αθωότητά του απειλείται όταν η ζούγκλα των ενηλίκων εισβάλλει στο σπίτι του, μετατρέποντας τα παραμύθια σε εφιάλτες και τη μνήμη σε πεδίο μάχης. Η προστασία των παιδιών από τη βία, την κακοποίηση και τη διαστρέβλωση της αθωότητάς τους είναι μια αδιαπραγμάτευτη αξία.

Οι Αλιγάτορες του Andrew Keatley δεν είναι μόνο πλάσματα της φαντασίας∙ είναι οι φόβοι μας, οι προκαταλήψεις μας, η ίδια η κοινωνία που άλλοτε προστατεύει και άλλοτε κατασπαράσσει. Η εποχή του #MeToo μας έφερε αντιμέτωπους με αλήθειες που σιωπούσαν επί δεκαετίες, με φωνές που έπρεπε να ακουστούν. Την ίδια στιγμή, μας θύμισε πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και στην καταδίκη χωρίς αποδείξεις.

Στη σκηνή, οι ήρωες βρίσκονται στη δίνη αυτού του διλήμματος: ένας άνθρωπος κατηγορείται, μια οικογένεια διαλύεται, ένα παιδί παλεύει να κατανοήσει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Κι εμείς, ως θεατές, γινόμαστε οι δικαστές∙ καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα πιστέψουμε, αν θα αμφισβητήσουμε, αν θα συγχωρήσουμε. Η ανθρώπινη φύση μπορεί να είναι το πιο επικίνδυνο ζώο∙ ικανή να προστατεύει ή να πληγώνει, να καταστρέφει ή να λυτρώνει.

Οι «Αλιγάτορες» δεν είναι μόνο μια ιστορία καταγγελίας. Είναι ένα καθρέφτισμα της κοινωνίας μας, που οφείλει να προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη της, να δίνει χώρο στη φωνή των θυμάτων, αλλά και να διαφυλάσσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας. Σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία κρίνεται η ανθρωπιά μας».

Συντελεστές:

Κείμενο: Andrew Keatley

Σκηνοθεσία/Μετάφραση: Γιάννης Λασπιάς

Μουσική σύνθεση: Incirrina

Επιμέλεια κίνησης: Άλκηστις Πολυχρόνη

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντριχας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ειρήνη Γεωργακίλα

Βοηθοί Σκηνογράφου: Μαρουσσώ Παγώνη, Δήμητρα Τριανταφύλλου

Αφίσα / Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Κασαπίδης

Φωτογραφίες πρόβας : Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Trailer: Νικήτας Χάσκας

Επικοινωνία: CALD/LeCanard qui Parle/ lecanardpr@gmail.com

Παραγωγή: Square Theatre Company & Καλλιτεχνική ΕταιρίαCALD

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γεράσιμος Γεννατάς, Φαίη Ξυλά, Αναστασία Τσιλιμπίου, Παναγιώτα Χαϊδεμένου, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πληροφορίες:

– Από 10 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2-4

– Διάρκεια Παράστασης: 100’

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
