Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, στην οδό Πολυτεχνείου στα Άνω Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας μαινόμενος άντρας έσπασε τζαμαρίες σε take away καφέ της περιοχής.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές.
«Ξαφνικά ένας κύριος μιλούσε μόνος του, άρχισε να βρίζει»
«Καθόμασταν αμέριμνα, ήρεμα και πίναμε τον καφέ μας. Ξαφνικά ένας κύριος μιλούσε μόνος του, άρχισε να βρίζει. Με κοίταξε και με ρώτησε ‘τι με κοιτάς;’. Με απείλησε κι άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες. Το ευτύχημα είναι που δεν πέταξε καρέκλα στον δρόμο», είπε θαμώνας του καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ακινητοποίησαν τον άντρα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
