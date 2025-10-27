newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Σε αγαπώ γιε μου»: Συντετριμμένος ο πατέρας του 18χρονου Θοδωρή που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 16:50

«Σε αγαπώ γιε μου»: Συντετριμμένος ο πατέρας του 18χρονου Θοδωρή που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία

Ο 18χρονος Ροδίτης που σκότωσαν στη Βραζιλία θα έρχονταν για πάντα να μείνει στη Ρόδο. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αδικοχαμένο αγόρι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Spotlight

Από θλίψη και συγκίνηση έχει γονατίσει ολόκληρο το νησί της Ρόδου, μπροστά στη νέα τραγωδία, του 18χρονου Θοδωρή Κατταβενού του Ιωάννη, το νήμα της ζωής του οποίου έκοψαν αδίστακτοι ληστές, που εισέβαλαν μέσα στο εστιατόριο όπου εργάζονταν, σε πόλη στη Βραζιλία, σκοτώνοντάς τον εν ψυχρώ.

Η τραγωδία αποκτά ακόμα πιο συγκλονιστική διάσταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr ο άτυχος νέος είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στον παππού του την επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο.

«Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να του είχε πει λίγες εβδομάδες πριν το μοιραίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του τοπικού μέσου, τη στιγμή του τραγικού γεγονότος, η μητέρα του και η αδελφή του απουσίαζαν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο οδυνηρή την είδηση για την οικογένεια, η οποία πληροφορήθηκε από μακριά την απώλεια του παιδιού της.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από τη Ρόδο για να εργαστεί στη Βραζιλία.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί. Τόσο ο πατέρας όσο και τα παιδιά, διατήρησαν στενές σχέσεις με την Ελλάδα και τους συγγενείς τους στη Ρόδο.

Ο 18χρονος νεαρός, αγαπούσε πολύ το χωριό του πατέρα του, τη Ψίνθο της Ρόδου και ονειρεύονταν να επιστρέψει μια μέρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Του άρεσε η ζωή στη Ρόδο και στο χωριό όπως είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του, τον Θοδωρή Κατταβενό, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία:

Τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο» είχε πει στον παππού του. Δυστυχώς, τα όνειρά του έσβησαν κάτω από τις σφαίρες των αδίστακτων ληστών, που εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου εργάζονταν ο άτυχος Θοδωρής και άνοιξαν πυρ.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού Ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική ήταν και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!».

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου Ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που δεν εκτέλεσαν ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ουμπαϊτόρι: Η Ιαπωνική φιλοσοφία που μας απελευθερώνει

Ουμπαϊτόρι: Η Ιαπωνική φιλοσοφία που μας απελευθερώνει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Στα Ανώγεια 27.10.25

Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Δηλώσεις Σάαρ 27.10.25

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Πολύ κοντά στον στόχο του βρίσκεται ο ακούρευτος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, ο οποίος είναι μόλις 2 νίκες μακριά από το να… αποχωριστεί την αφάνα του.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λούβρο: Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους μετά την κλοπή
Κόσμος 27.10.25

«Δεν είμαστε θησαυροφυλάκια» - Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Λούβρο

Συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο Λούβρο μετά την κινηματογραφική κλοπή

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Ιωάννης Καϊμακάμης 27.10.25

Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης η αποδοχή παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Αριστερά

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
Πώς αποκάλεσε τον Τραμπ 27.10.25

«Δεν έχω τελειώσει» - Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα μόλις 107 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σύνταξη
Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο