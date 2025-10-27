«Σε αγαπώ γιε μου»: Συντετριμμένος ο πατέρας του 18χρονου Θοδωρή που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία
Ο 18χρονος Ροδίτης που σκότωσαν στη Βραζιλία θα έρχονταν για πάντα να μείνει στη Ρόδο. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αδικοχαμένο αγόρι.
Από θλίψη και συγκίνηση έχει γονατίσει ολόκληρο το νησί της Ρόδου, μπροστά στη νέα τραγωδία, του 18χρονου Θοδωρή Κατταβενού του Ιωάννη, το νήμα της ζωής του οποίου έκοψαν αδίστακτοι ληστές, που εισέβαλαν μέσα στο εστιατόριο όπου εργάζονταν, σε πόλη στη Βραζιλία, σκοτώνοντάς τον εν ψυχρώ.
Η τραγωδία αποκτά ακόμα πιο συγκλονιστική διάσταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr ο άτυχος νέος είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στον παππού του την επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο.
«Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να του είχε πει λίγες εβδομάδες πριν το μοιραίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του τοπικού μέσου, τη στιγμή του τραγικού γεγονότος, η μητέρα του και η αδελφή του απουσίαζαν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο οδυνηρή την είδηση για την οικογένεια, η οποία πληροφορήθηκε από μακριά την απώλεια του παιδιού της.
Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από τη Ρόδο για να εργαστεί στη Βραζιλία.
Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί. Τόσο ο πατέρας όσο και τα παιδιά, διατήρησαν στενές σχέσεις με την Ελλάδα και τους συγγενείς τους στη Ρόδο.
Ο 18χρονος νεαρός, αγαπούσε πολύ το χωριό του πατέρα του, τη Ψίνθο της Ρόδου και ονειρεύονταν να επιστρέψει μια μέρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Του άρεσε η ζωή στη Ρόδο και στο χωριό όπως είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του, τον Θοδωρή Κατταβενό, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία:
Τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο» είχε πει στον παππού του. Δυστυχώς, τα όνειρά του έσβησαν κάτω από τις σφαίρες των αδίστακτων ληστών, που εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου εργάζονταν ο άτυχος Θοδωρής και άνοιξαν πυρ.
Η είδηση του θανάτου του νεαρού Ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.
Σπαρακτική ήταν και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!».
Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου Ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που δεν εκτέλεσαν ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.
