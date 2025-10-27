Μυλοπόταμος: Σκοτώθηκε 65χρονος – Κατέρρευσε ταράτσα όπου εκτελούσε εργασίες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική - Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού της σορού του άνδρα που σκοτώθηκε στον Μυλοπόταμο
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 65χρονος εργαζόμενος σε ταράτσα παλαιού πετρόκτιστου κτίσματος, η οποία κατέρρευσε, στο χωριό Αξός Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, από το Συντονιστικό Κέντρο, νωρίς το μεσημέρι ο άνδρας έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης της ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες.
Ακαριαίος ο θάνατός του 65χρονου
Ο άνδρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.
Οι Αρχές εξετάζουν και διερευνούν τους λόγους της κατάρρευσης και του εργατικού δυστυχήματος.
