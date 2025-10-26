newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 11:41

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Τι μπορεί να συμβεί όταν η ίδια πόλη είναι το «κάστρο» δύο αντίθετων πολιτισμικά και θρησκευτικά κοινοτήτων και ταυτόχρονα οι «μητέρες πατρίδες» τους είναι σε σύγκρουση; Δεν πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο, αλλά μια σύνθετη πραγματικότητα που βιώνει αυτή την περίοδο η Νέα Υόρκη, η πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ και συνάμα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας.

Οι Νεοϋορκέζοι φαίνεται να βρίσκονται κοντά στο να εκλέξουν στις 4 Νοεμβρίου έναν 34χρονο μουσουλμάνο τον Ζόχραν Μαμντάνι που σάρωσε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τον δήμο τον Ιούνιο.

Ωστόσο, οι αντιπαραθέσεις για υποτιθέμενο «αντισημιτισμό» του υποψηφίου έχουν φουντώσει τις τελευταίες ημέρες της δημαρχιακής κούρσας, όπως αναφέρει η Washington Post.

Η στάση του για το Ισραήλ και οι θέσεις του για τα παλαιστινιακά δικαιώματα προκάλεσαν μεγάλη φόρτιση, και τώρα προς το τέλος της προεκλογικής κούρσας, οι έντονες συζητήσεις για αντισημιτισμό και ισλαμοφοβία, που ξεπήδαν μετά τη νίκη του στις προκριματικές, έχουν φτάσει σε αποκορύφωμα.

Δημοσκόπηση του Fox News που διεξήχθη τον Οκτώβριο έδειξε ότι 42% των εβραίων ψηφοφόρων προτιμούν τον ανεξάρτητο Άντριου Κουόμο, ενώ σχεδόν 38% στηρίζουν τον Μαμντάνικαι 13% τον Σλίβα. Μια δημοσκόπηση του Κουίνιπιακ τον Οκτώβριο έδειξε ότι 60% των πιθανών εβραίων ψηφοφόρων στηρίζει τον Κουόμο, περίπου το 30% τον Μαμντάνι και μόλις 8% τον Ρεπουμπλικάνο Κέρτις Σλίβα.

Κοντολογίς, οι Εβραίοι είναι λιγότερο υποστηρικτικοί προς τον Μαμντάνι σε σύγκριση με το σύνολο των ψηφοφόρων και σχετικά υποστηρικτικοί προς τον Κουόμο.

Υπάρχουν όμως δύο ομάδες Εβραίων, οι σκληροπυρηνικοί και οι πιο προοδευτικοί.

Ακραίοι Εβραίοι: 1.000 ραβίνοι βγαίνουν μπροστά

Πάνω από 1.000 ραβίνοι, καντόρες και φοιτητές ραβινικών σχολών από όλη τη χώρα υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα ένα κείμενο διαμαρτυρίας -μια πρωτοβουλία της Jewish Majority- ενάντια στην «άνοδο του αντισιωνισμού και την πολιτική του κανονικοποίηση», μεταξύ άλλων από υποψήφιους. Ο Μαμντάνι ήταν ο μόνος πολιτικός που κατονομάστηκε.

«Όταν δημόσια πρόσωπα όπως ο υποψήφιος δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι αρνούνται να καταδικάσουν βίαια συνθήματα, αρνούνται τη νομιμότητα του Ισραήλ και κατηγορούν το εβραϊκό κράτος για γενοκτονία, τότε, με τα λόγια του προέδρου του Συμβουλίου Ραβίνων Νέας Υόρκης ραβίνου Ammiel Hirsch, “απονομιμοποιούν την εβραϊκή κοινότητα και ενθαρρύνουν και οξύνουν την εχθρότητα προς τον Ιουδαϊσμό και τους Εβραίους”», ανέφερε το κείμενο.

Το κείμενο παρέπεμπε στο ότι ο Μαμντάνι δεν καταδίκασε αμέσως τη φράση «globalize the intifada» (παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα), αν και πρόσφατα είπε ότι θα απέτρεπε τη χρήση της. Εδώ και καιρό χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα «γενοκτονία» και έχει δηλώσει ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έπρεπε να συλληφθεί.

Ο διευθυντής της Jewish Majority, Τζόναθαν Σούλμαν, είπε ότι το γράμμα ήταν ιδέα ραβίνων σε όλη τη χώρα που ανησυχούν. Θεωρούν τον Μαμντάνι ως το πιο εμφανές παράδειγμα, αλλά ανησυχούν επίσης για υποψήφιους Δημοκρατικούς στη Μασαχουσέτη, τη Μινεσότα, την πολιτεία Ουάσιγκτον και αλλού, των οποίων η κριτική προς το Ισραήλ έχει ξεπεράσει τη στοχευμένη κριτική προς την παρούσα κυβέρνηση, όπως είπε.

«Αυτό είναι κάτι που αρχίζει να κάνει τους Εβραίους να νιώθουν πολύ, πολύ νευρικοί», είπε. «Σε όλη τη χώρα, οι Εβραίοι έχουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων για κάθε ενέργεια του κράτους. Πολλοί, πολλοί σιωνιστές Εβραίοι είναι πολύ επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ, όπως υπάρχουν Αμερικανοί πατριώτες επικριτικοί προς την κυβέρνησή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας δεν πρέπει να υπάρχει».

Επιθέσεις στην ταυτότητά του

Ο Μαμντάνι δέχετα επίσης και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας μάλιστα, ο Δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, δημοσίευσε ένα ρατσιστικό βίντεο παραγόμενο με τεχνητή νοημοσύνη, που έδειχνε εγκληματίες να στηρίζουν τον Μαμντάνι

Το κλιπ διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Κουόμο στα κοινωνικά δίκτυα λίγο μετά, αλλά ανεβάστηκε ξανά από δημοσιογράφο και συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές. Η καμπάνια είπε ότι αναρτήθηκε κατά λάθος από νεότερο συνεργάτη και ότι δεν ήταν ούτε ολοκληρωμένο ούτε εγκεκριμένο.

Ο Κουόμο εμφανίστηκε επίσης σε ραδιοφωνική εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής υπαινίχθηκε ότι ο Μαμντάνι θα τάσσονταν με τους τρομοκράτες της 11ης Σεπτεμβρίου ως δήμαρχος, αν συνέβαινε ξανά τέτοιου είδους επίθεση.

Ο Κουόμο συναντήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου με ηγέτες της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας, ευθυγραμμιζόμενος με τους συντηρητικούς Εβραίους.

Οι προοδευτικοί Εβραίοι

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, ο Μαμντάνι έχει αγκαλιαστεί από προοδευτικούς Εβραίους που στηρίζουν  τα παλαιστινιακά δικαιώματα.

Η ραβίνα Ρέιτσελ Τιμόνερ της συναγωγής Congregation Beth Elohim στο Μπρούκλιν, όπου μίλησε ο Μαμντάνι στις αρχές Οκτωβρίου, είπε ότι, παρότι δεν εγκρίνει δημόσια κανέναν υποψήφιο, έχει δει τον Μαμντάνι «να ακούει πραγματικά σε βάθος τους εβραίους ηγέτες και να επιδιώκει τον διάλογο, θέλοντας να ακούσει ποιες είναι οι ανησυχίες μας και να ανταποκριθεί σε αυτές».

Τον έχει δει να μετακινεί τις θέσεις του για να τις λάβει υπόψη. «Πιστεύω λοιπόν ότι έχει αρχίσει να κατανοεί αυτό, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή του στις παλαιστινιακές υποθέσεις για ελευθερία».

Η Τιμόνερ βλέπει διαφωνίες μέσα στην κοινότητα μεταξύ Εβραίων που «βλέπουν μεγαλύτερο κίνδυνο γύρω από το ζήτημα της εβραϊκής ασφάλειας και άλλων που βλέπουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να μην ακολουθούνται οι εβραϊκές αξίες», αλλά και οι δύο ομάδες, είπε, προσπαθούν να πράξουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι σωστό.

Παροτρύνει τους ανθρώπους να επιλέξουν και τις αξίες και την ασφάλεια, «γιατί ο εβραϊκός λαός δεν θα είναι ακέραιος ή ελεύθερος έως ότου ο παλαιστινιακός λαός είναι ελεύθερος. Είμαστε αλληλένδετοι μεταξύ μας».

«Η επιτυχία του Ζόχραν είναι μια απόδειξη ότι η εκλογική βάση των Δημοκρατικών στηρίζει τα παλαιστινιακά δικαιώματα και θέλει να τερματιστεί η αμερικανική συνενοχή στο ισραηλινό απαρτχάιντ και τη γενοκτονία», είπε η Μπεθ Μίλερ, διευθύντρια της οργάνωσης Jewish Voice for Peace Action, που έχει στηρίξει τον Μαμντάνι. «Αυτό που οι πολιτικοί θεωρούσαν για καιρό απαγορευμένο στην πολιτική είναι στην πραγματικότητα κάτι που οι ψηφοφόροι θέλουν να δουν».

Η διαφορετική προσέγγιση των Εβραίων – Τι λενε οι δημοσκοπήσεις

Η Μίλερ σημείωσε ότι οι Αμερικανοεβραίοι έχουν ποικίλες, σύνθετες απόψεις για το κράτος του Ισραήλ και για τον εβραϊκό χαρακτήρα του.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center πέρυσι, περίπου 7 στους 10 Αμερικανοεβραίους ευθυγραμμίζονται με τους Δημοκρατικούς. Δημοσκόπηση της Washington Post του Σεπτέμβρη δείχνει ότι πολλοί αποδοκιμάζουν έντονα τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα από το Ισραήλ και ότι ένα συνεχώς μικρότερο ποσοστό νέων Εβραίων νιώθει συνδεδεμένο με το Ισραήλ, παρότι η πλειονότητα των Εβραίων θεωρεί ότι η ύπαρξή του είναι «ζωτικής σημασίας» για το μέλλον του εβραϊκού λαού.

«Ο ρόλος του Ζόχραν δεν είναι να ηγηθεί αυτής της συζήτησης — δεν είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει. Έχει τις δικές του αξίες για την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Αυτό θα έπρεπε να είναι το σημείο εκκίνησης της συζήτησης», είπε η Μίλερ.

Οι Αμερικανοεβραίοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το ποιες πράξεις θεωρούν αντισημιτικές, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post του Σεπτεμβρίου. Μόλις το 15% είπε ότι «η κριτική στο Ισραήλ για οποιονδήποτε λόγο» είναι αντισημιτική και 22% είπε το ίδιο για την κριτική στο Ισραήλ «για τις ενέργειές του στη Γάζα».

Θα τον στηρίξουν οι προοδευτιοί

Ο Μαμντάνι έχει συναντηθεί με εβραϊκούς ηγετικούς φορείς σε όλη την εκστρατεία του, έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει την άνοδο του αντισημιτισμού στη Νέα Υόρκη και έχει μετριάσει ορισμένες προηγούμενες θέσεις του καθώς συνεχίζει την καμπάνια, μεταξύ άλλων λέγοντας ότι θα αποθάρρυνε τη φράση «globalize the intifada», την οποία κάποιοι Εβραίοι έχουν επικρίνει ως πρόσκληση σε βία.

Είπε πρόσφατα σε συγκέντρωση σε συναγωγή του Μπρούκλιν ότι το Ισραήλ, όπως και χώρες με επίσημες θρησκείες όπως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα δικαιωμάτων.

Οι προοδευτικοί εξακολουθούν να συζητούν ποια διδάγματα πρέπει να αντληθούν από την άνοδο του Μαμντάνι.

Ο Τζόελ Ρούμπιν, που είχε αναλάβει την προσέγγιση των Εβραίων για την προεδρική καμπάνια του Μπέρνι Σάντερς και είναι στρατηγικός σύμβουλος Δημοκρατικών υποψηφίων, είπε ότι κινδυνεύουν να «το παρακάνουν».

«Πιστεύω ότι ένα κομμάτι των προοδευτικών Εβραίων θα στηρίξει τον Μαμντάνι, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αυξηθεί —κι εδώ είναι ο παράγοντας Χ— εκτός κι αν κυβερνήσει προς το κέντρο», είπε ο Ρούμπιν. «Όλα εξαρτώνται από το πώς θα επιλέξει να κυβερνήσει».

Η Μίλερ είπε ότι το «πιο σημαντικό μάθημα» για τους προοδευτικούς είναι πως «οι ψηφοφόροι θέλουν να βλέπουν συνέπεια. Για πολύ καιρό υπήρχε η ιδέα ότι μπορείς να έχεις προοδευτικές αξίες αλλά να εξαιρείς τους Παλαιστινίους από αυτές τις αξίες. … Νομίζω ότι αυτό γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο».

