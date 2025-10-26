Αιγάλεω: Άγριο ξύλο στο προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονη

Μια ακόμη υπόθεση βίας ανηλίκων προκαλεί ανησυχία. Σε ΕΠΑΛ του Αιγάλεω, 16χρονη μαθήτρια δέχθηκε άγρια επίθεση από συνομήλική της μέσα στο προαύλιο, την ώρα του διαλείμματος. Το περιστατικό, που ξεκίνησε από μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή, κατέληξε με τη μαθήτρια στο νοσοκομείο με κολάρο.

Η μητέρα της, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει τις στιγμές τρόμου και καταγγέλλει ότι το παιδί της αισθάνθηκε απροστάτευτο, αναγκάζοντάς το τελικά να αλλάξει σχολείο.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Μοσχάτο, επιβεβαιώνοντας πως τα φαινόμενα επιθέσεων μεταξύ μαθητών παίρνουν ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.

Την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές στο προαύλιο του σχολείου. Την ώρα του διαλείμματος, δύο 16χρονες συμμαθήτριες με ασήμαντη αφορμή πιάστηκαν στα χέρια με τη μία να καταλήγει με κολάρο στο νοσοκομείο.

«Αυτή την κοπέλα την ήξερα από μία κοινή παρέα η κόρη μου. Άρχισε να την ενοχλεί. Η μικρή πήγε στο διευθυντή και ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη κοπέλα με ενοχλεί. Μετά από δύο μέρες «έφαγε ξύλο». Βγήκε από το εργαστήριο και της λέει αυτή: πώς θέλεις να λύσουμε το θέμα; Και πάει να φύγει και την τραβάει και της δίνει μία μπουνιά στο μάτι. Πέφτει κάτω, σηκώνεται βέβαια δεν ζαλίστηκε από την αρχή, την άρπαξε η δικιά μου από το μαλλί, αλλά μετά την άφησε και την ώρα που την άφησε και πάει να φύγει, την σπρώχνει και την ρίχνει κάτω και ανέβηκε πάνω της και άρχισε να την βαράει στην πλάτη», λέει στο MEGA η μητέρα της 16χρονης που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Το εν λόγω περιστατικό ακραίας ενδοσχολικής βίας, συνέβη σε ΕΠΑΛ του δήμου Αιγάλεω. Η μητέρα της 16χρονης που χτυπήθηκε βάναυσα από συμμαθήτριά της ξεσπά στις «Εξελίξεις Τώρα». Όπως λέει, κάθε μέρα που η κόρη της πηγαίνει στο σχολείο, εκείνη «τρέμει» για τη σωματική της ακεραιότητα.

«Μπουνιές έτρωγε στην πλάτη γιατί της έκανε θέμα στον αυχένα. Τα παιδιά που ήταν γύρω μου είπαν ότι η κόρη μου δεν την πείραξε δεν της έκανε κάτι. Την τράβηξε την έριξε κάτω και άρχισε να την χτυπάει. Ζαλιζόταν λίγο, πόναγε το μάτι της λογικό. Και πόναγε πίσω στο κεφάλι. Την πρώτη μέρα που φύγαμε από το σχολείο. Της είπα έλα να σε πάω στο νοσοκομείο μου λέει όχι καλά είναι, την άλλη μέρα άρχισε να ζαλίζεται. Και έτσι την πήγα».

«Αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο»

Όπως αποκαλύπτει στην εκπομπή, η μητέρα της 16χρονης, αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο στο παιδί της, το οποίο αισθανόταν απροστάτευτο.

«Η κοπέλα πήγε κανονικά την άλλη μέρα στο σχολείο δηλαδή δεν της έδωσαν ούτε αποβολή να πω ότι την τιμώρησαν γι’ αυτό που έκανε για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Ήρθε η μαμά της την άλλη μέρα, άρχισε να κλαίει μου ζήταγε συγνώμη. Ότι το παιδί της δεν το έχει ξανακάνει, το κάνει για πρώτη φορά. Της λέω δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να το κάνει για πρώτη φορά και να χτυπάει έτσι με τέτοιο μίσος.

»Ο διευθυντής μου είπε ας μην το τραβήξουμε το θέμα. Μετά αφού είδα ότι την πειράζουν γιατί μου το ζήτησε και μόνη της μου λέει ”μπορώ να αλλάξω σχολείο;”. Την προκαλούν, μπορεί να την βρίζουνε, έχει φτάσει στο σημείο να κάθεται μόνη της. Φορούσε κολάρο 10 μέρες μας το είπαν από το νοσοκομείο. Γιατί με το χτύπημα που έφαγε πίσω μου είπε ορθοπεδικός ότι τα νεύρα που έχουμε στον αυχένα κοκάλωσαν και έπρεπε να βάλει κολάρο για να αρχίσουν να ξανά δουλεύουν».

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με την 16χρονη η οποία αναρρώνει από τα χτυπήματα, επηρεασμένη ψυχολογικά από την αναπόφευκτη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος στη μέση της σχολικής χρονιάς.

Επίθεση σε δύο ανήλικους από 15 άτομα χθες το απόγευμα στο Μοσχάτο

Παράλληλα, στο Μοσχάτο σημειώθηκε ένα ακόμα άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

Όλα συνέβησαν στις 20.00 το απόγευμα του Σαββάτου 25/10 όταν μία παρέα 15 ατόμων πλησίασαν δύο ανήλικους, 12 και 13 ετών, και ξεκίνησαν να τους χτυπούν.

Τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια αυτής της επίθεσης.