Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Τζουν Λόκχαρτ: Πέθανε η «μητέρα» του μικρού Τίμυ της Lassie στα 100 της χρόνια
Θλίψη 26 Οκτωβρίου 2025 | 16:50

Η Τζουν Λόκχαρτ έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια στο σπίτι της στη Σάντα Μόνικα

Spotlight

Μία από τις πιο αγαπημένες μορφές της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης, η Τζουν Λόκχαρτ, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Η βραβευμένη με Tony ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή από φυσικά αίτια στο σπίτι της στη Σάντα Μόνικα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Κόρη των ηθοποιών Κάθλιν και Τζιν Λόκχαρτ, η Τζουν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 25 Ιουνίου 1925 και μεγάλωσε μέσα στα φώτα του θεάματος. Σε ηλικία μόλις 13 ετών έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία A Christmas Carol (1938), δίπλα στους γονείς της.

Το μεγάλο της άλμα ήρθε στο Μπρόντγουεϊ, με το έργο For Love or Money, που της χάρισε ένα βραβείο Tony πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού, αλλά και τον τίτλο «Γυναίκα της Χρονιάς στο Θέατρο» από το Associated Press.

Ακολούθησαν δεκαετίες λαμπρής πορείας στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η Λόκχαρτ έγινε σύμβολο της αμερικανικής τηλεοπτικής οικογένειας μέσα από τον ρόλο της Ρουθ Μάρτιν στη σειρά Lassie (1958–1964), που της χάρισε και υποψηφιότητα για Emmy.

Αργότερα, κέρδισε ξανά το κοινό ως η μητέρα του πληρώματος στο εμβληματικό Lost in Space (1965–1968), έναν ρόλο που καθόρισε την καριέρα της και την έκανε αγαπητή σε ολόκληρες γενιές τηλεθεατών.

Η Λόκχαρτ συνέχισε να εργάζεται και μετά τα 90 της, κάνοντας το 2021 μια cameo εμφάνιση στο reboot του Netflix, δανείζοντας τη φωνή της στον χαρακτήρα Alpha Control.

«Ήταν χαρούμενη μέχρι το τέλος, διάβαζε καθημερινά τους New York Times και τους LA Times», δήλωσε ο φίλος και εκπρόσωπός της, Λάιλ Γκρέγκορι. «Ήθελε πάντα να μένει ενημερωμένη για τον κόσμο».

Η Τζουν Λόκχαρτ αφήνει πίσω της δύο κόρες, ανάμεσά τους και την ηθοποιό Ανν Λόκχαρτ.

*Με πληροφορίες από: BBC 

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
