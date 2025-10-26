Τζουν Λόκχαρτ: Πέθανε η «μητέρα» του μικρού Τίμυ της Lassie στα 100 της χρόνια

Μία από τις πιο αγαπημένες μορφές της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης, η Τζουν Λόκχαρτ, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Η βραβευμένη με Tony ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή από φυσικά αίτια στο σπίτι της στη Σάντα Μόνικα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Κόρη των ηθοποιών Κάθλιν και Τζιν Λόκχαρτ, η Τζουν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 25 Ιουνίου 1925 και μεγάλωσε μέσα στα φώτα του θεάματος. Σε ηλικία μόλις 13 ετών έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία A Christmas Carol (1938), δίπλα στους γονείς της.

Το μεγάλο της άλμα ήρθε στο Μπρόντγουεϊ , με το έργο For Love or Money, που της χάρισε ένα βραβείο Tony πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού, αλλά και τον τίτλο «Γυναίκα της Χρονιάς στο Θέατρο» από το Associated Press.

Ακολούθησαν δεκαετίες λαμπρής πορείας στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η Λόκχαρτ έγινε σύμβολο της αμερικανικής τηλεοπτικής οικογένειας μέσα από τον ρόλο της Ρουθ Μάρτιν στη σειρά Lassie (1958–1964), που της χάρισε και υποψηφιότητα για Emmy.

Αργότερα, κέρδισε ξανά το κοινό ως η μητέρα του πληρώματος στο εμβληματικό Lost in Space (1965–1968), έναν ρόλο που καθόρισε την καριέρα της και την έκανε αγαπητή σε ολόκληρες γενιές τηλεθεατών.

View this post on Instagram A post shared by Classic Actresses (@classicactress)



Η Λόκχαρτ συνέχισε να εργάζεται και μετά τα 90 της, κάνοντας το 2021 μια cameo εμφάνιση στο reboot του Netflix, δανείζοντας τη φωνή της στον χαρακτήρα Alpha Control.

«Ήταν χαρούμενη μέχρι το τέλος, διάβαζε καθημερινά τους New York Times και τους LA Times», δήλωσε ο φίλος και εκπρόσωπός της, Λάιλ Γκρέγκορι. «Ήθελε πάντα να μένει ενημερωμένη για τον κόσμο».

Η Τζουν Λόκχαρτ αφήνει πίσω της δύο κόρες, ανάμεσά τους και την ηθοποιό Ανν Λόκχαρτ.

*Με πληροφορίες από: BBC