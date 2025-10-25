O Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκαν πιο θανατηφόρες επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Λατινικής Αμερικής και νέες επιθέσεις στην ξηρά, δίνοντας το στίγμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κυρίως απέναντι στη Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία.

«Νομίζω ότι απλά θα σκοτώσουμε τους ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Εντάξει; Θα τους σκοτώσουμε. Ξέρετε, θα είναι, όπως να το πω, νεκροί», είπε ο Τραμπ.

<br />

Ο Χέγκσεθ απέρριψε τις υποδείξεις ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να είναι παράνομες, λέγοντας: «Γνωρίζουμε τις αρχές μας, είναι αυστηρές». Στη συνέχεια, ο υπουργός Άμυνας απευθύνθηκε στα καρτέλ: «Θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίσαμε την Αλ Κάιντα. Θα σας βρούμε. Θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε», σύμφωνα με τους Financial Times.

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, μέρα με τη μέρα. Δεν πρόκειται απλώς για διακινητές ναρκωτικών, αλλά για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θάνατο και καταστροφή στις πόλεις μας. Αυτές οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών είναι η «Αλ Κάιντα» του ημισφαιρίου μας και δεν θα ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Χέγκσεθ στην ανάρτηση που ανακοίνωνε τη δεύτερη επίθεση.

Ωστόσο, καθώς ο Τραμπ έχει κλιμακώσει ραγδαία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα κοντά στη Βενεζουέλα και στον Ανατολικό Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μιας ομάδας κρούσης με αεροπλανοφόρο (το Τζέραλντ Φόρντ), αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις ότι οι ενέργειες αυτές είναι παράνομες τόσο σύμφωνα με το εγχώριο όσο και με το διεθνές δίκαιο.

Ο Τραμπ και οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε εξωδικαστικές εκτελέσεις λέει εμπειρογνώμονας διεθνούς δικαίου

Μέχρι στιγμής, στην περιοχή, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον 10 θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, σκοτώνοντας 43 άτομα. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στην ξηρά θα είναι οι επόμενες. Οι επιθέσεις έως τώρα γίνονται στην Καραϊβική αλλά και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμπλέκεται σε εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα. Οι έμποροι ναρκωτικών πρέπει να συλλαμβάνονται, όχι να εκτελούνται επί τόπου», δήλωσε ο Παθ Ζαράτε, εμπειρογνώμονας διεθνούς δικαίου στη διπλωματική ακαδημία Andrés Bello της Χιλής.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία έχει χαρακτηρίσει ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, παρόλο που οι κηρύξεις πολέμου και οι εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης στο εξωτερικό είναι αρμοδιότητα του Κογκρέσου.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί, νομικοί εμπειρογνώμονες, ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αμφισβητήσει τα επιχειρήματα που προβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. «Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σκόπιμα στρατιωτική δύναμη εκτός ζώνης ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε η Μαίρη Έλεν Ο’Κόνελ, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Νοτρ Νταμ.

<br />

Ως κύριος στόχος φαίνεται η παραίτηση Μαδούρο

Η Λόρα Ντίκινσον, πρώην του γραφείου του γενικού συμβούλου του Πενταγώνου, δήλωσε ότι είχε «πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων» τόσο σύμφωνα με το εγχώριο όσο και με το διεθνές δίκαιο.

Η Ντίκινσον είπε ότι για να ξεκινήσει ένοπλη σύγκρουση με έναν μη κρατικό παράγοντα, μια κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι ο αντίπαλός της χρησιμοποιεί όπλα πολέμου, ελέγχει εδάφη και διαπράττει παρατεταμένη βία. Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ «πραγματικά δεν έχουν παρουσιάσει κάποια βάση για να το αποδείξουν αυτό».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι διαθέτει πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι τα σκάφη που χτυπήθηκαν διακινούσαν ναρκωτικά, αλλά δεν έχει παρουσιάσει δημόσια καμία απόδειξη.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει πως στόχος είναι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Η εκστρατεία, η οποία συνοδεύεται από σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, θεωρείται ευρέως ως μια προσπάθεια να εξαναγκαστεί σε παραίτηση ο ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον πρόεδρο της Κολομβίας «κακό ηγέτη» και «αλήτη» υπονοώντας πως συνεργάζεται με τα καρτέλ.

<br />

Οι ναρκοτρομοκράτες και η αυτοάμυνα

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προβαίνουν σε αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες για «αυτοάμυνα» έναντι ομάδων που έχουν διαπράξει «ένοπλη επίθεση» εναντίον των ΗΠΑ. Αναφέρεται σε όσους βρίσκονται σε αυτά τα σκάφη ως «μαχητές». Ο Ντίκινσον και ο Ζαράτε υποστηρίζουν ότι το επιχείρημα αυτό είναι υπερβολικό.

«Ο όρος «ναρκοτρομοκράτης» δημιουργήθηκε για να επεκτείνει την έννοια της αυτοάμυνας, αλλά αυτή η έννοια απαιτεί ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΗΕ», δήλωσε ο Ζαράτε. «Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία δεν είναι το ίδιο».

«Αυτή η νομική βάση απαιτεί την απόδειξη μιας επικείμενης ένοπλης επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ και αυτό δεν έχει αποδειχθεί», δήλωσε η Λόρα Ντίκινσον.

Για την πιθανή συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εντός του προεδρικού αεροσκάφους ως προς το «τι πρέπει να κάνει η Ρωσία για να επαναπρογραμματίσετε τη συνάντησή σας με τον Πούτιν;», ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «Πρέπει να ξέρουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου» πετώντας το μπαλάκι στη ρωσική πλευρά.

Σε επόμενη ερώτηση συμπλήρωσε πως η Κίνα μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και πως η Ινδία κοντεύει να τερματίσει εντελώς τις εισαγωγές.