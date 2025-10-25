Σχέση: Τόσες ώρες χρειάζονται την εβδομάδα για να μείνει ζωντανή

Η αγάπη και η ευτυχία σε μια σχέση δεν εξαρτώνται μόνο από το χρόνο που περνάτε μαζί, αλλά κυρίως από τη ποιότητα των στιγμών που μοιράζεστε.

Ωστόσο, έχετε αναρωτηθεί πότε, πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να αφιερώσετε στον/στην σύντροφό σας για να διατηρήσετε τη φλόγα ζωντανή; Σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία, η απάντηση ίσως σας εκπλήξει.

Ποιότητα ή ποσότητα στη σχέση;

Είναι η ποιοτική σύνδεση με τον σύντροφό σας πιο σημαντική από την ποσότητα του χρόνου που περνάτε μαζί; Σύμφωνα με τον Δρ. Τζον Γκότμαν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και συγγραφέα, μετά από παρατήρηση ζευγαριών για δεκαετίες, δεν χρειάζεται να περάσετε αμέτρητες ώρες μαζί για να διατηρήσετε μια υγιή και ευτυχισμένη σχέση, το να αφιερώνει κανείς έξι ώρες την εβδομάδα στη σχέση του αρκεί για να ενισχύσει μακροπρόθεσμα τον συναισθηματικό δεσμό.

6 ώρες που αξίζουν…χρυσάφι: Ποιες στιγμές μετράνε πραγματικά;

Πώς μπορείτε να κατανείμετε αυτές τις 6 ώρες μέσα στην εβδομάδα:

Το πρωινό: 10 λεπτά ευαισθησίας (10 λεπτά/εβδομάδα)

Το πρωί είναι η καλύτερη στιγμή για να συνδεθείτε με τον σύντροφό σας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μοιραστείτε μερικές απλές φράσεις. Ρωτήστε τον πώς νιώθει ή τι περιμένει από την ημέρα του. Αυτό το μικρό βήμα, ακόμη και για λίγα λεπτά, δείχνει προσοχή και ενδιαφέρον, κάτι που ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση.

Η επανασύνδεση: 1 ώρα και 40 λεπτά ανά εβδομάδα

Μην υποτιμάτε τη σημασία της καθημερινής επανασύνδεσης. Βρείτε 20 λεπτά κάθε μέρα για να συναντηθείτε, να μιλήσετε, να φιληθείτε και να δημιουργήσετε την αίσθηση της οικειότητας. Αυτές οι σύντομες επανασυνδέσεις ενισχύουν τη συναισθηματική σας σχέση, αποτρέποντας την αποξένωση.

Κομπλιμέντα: 35 λεπτά ανά εβδομάδα

Πείτε στον σύντροφό σας τι σας αρέσει σε εκείνον ή εκείνη. Οι φιλοφρονήσεις και η εκτίμηση, χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη περίσταση, ενισχύουν τη θετική διάθεση και δημιουργούν αίσθημα ασφαλείας στην σχέση.

Οι τρυφερές στιγμές: 35 λεπτά ανά εβδομάδα

Ένα χάδι, ένα μασάζ ή ένας αυθόρμητος χορός μπορούν να διατηρήσουν ζωντανή την αίσθηση της σύνδεσης. Αυτές οι μικρές, τρυφερές ενέργειες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της συναισθηματικής σας αλληλεγγύης και στη βελτίωση της ευημερίας στη σχέση.

Η ρομαντική βραδιά: 2 ώρες ανά εβδομάδα

Προγραμματίστε μια ρομαντική βραδιά, μακριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Μια βόλτα, ένα δείπνο ή μια ταινία είναι ευκαιρίες για να δημιουργήσετε ευχάριστες αναμνήσεις και να βρεθείτε χωρίς περισπασμούς.

Η εβδομαδιαία συνάντηση: 1 ώρα ανά εβδομάδα

Αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε τις διαφωνίες, τα σχέδιά σας και τα συναισθήματά σας. Αυτή η συζήτηση είναι καθοριστική για την εξομάλυνση τυχόν εντάσεων και την ενίσχυση της επικοινωνίας.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί κάθε ζευγάρι πρέπει να βρει το δικό του ρυθμό. Η ποιότητα των στιγμών είναι πιο σημαντική από την ποσότητα του χρόνου που περνάτε μαζί. Ακόμα και λίγα λεπτά πραγματικής σύνδεσης μπορούν να είναι πιο σημαντικά από ώρες κοινής συνύπαρξης χωρίς ουσιαστική επαφή.

* Πηγή: Vita