Πρώην, αυτή η μάστιγα που μας στοιχειώνει

Εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο ο/η πρώην σου στη ζωή σου; Για να το καταλάβεις, σκέψου: πόσο συχνά τον/την σκέφτεσαι ή μιλάς για αυτόν/ήν;. Πώς αντιδράς όταν αναφέρεται σε εκείνον/η; Είναι μια ουδέτερη αντίδραση ή μήπως νιώθεις ακόμα έντονα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως αγάπη ή θυμό; Έπειτα, σκέψου αν συνεχίζεις να… καρδουλώνεις στα social media και να σχολιάζεις τα post του/της. Μήπως σου στέλνει μηνύματα ή «τυχαίνει» να σε συναντά σε μέρη που ξέρει ότι συχνάζεις;

Αν υπάρχει έστω και ένα κομμάτι μέσα σου που κρατάει ζωντανή την πιθανότητα να ξαναείστε μαζί, τότε ο/η πρώην σου μπορεί να σε «στοιχειώνει».

Αν δεν έχεις ακόμα προχωρήσει συναισθηματικά από μια σχέση, παρόλο που έχει περάσει αρκετός καιρός, πώς άραγε θα προχωρήσεις στην επόμενη; Πέραν του ότι δεν μπορείς να είσαι παρών/παρούσα στους φίλους σου και στα ραντεβού, υπάρχει και ο κίνδυνος να συγκρίνεις συνεχώς όλους και όλες με τον/την πρώην σου, κάτι που δεν βγάζει πουθενά. Πάντα θα βρίσκεις κάτι που ο/η πρώην σου έκανε καλύτερα από τους άλλους αφού κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός.

Εν τω μεταξύ, ο χρόνος μπορεί να παίζει περίεργα παιχνίδια στο μυαλό σου. Μπορεί να θυμάσαι μόνο τις καλές στιγμές με έναν/μία πρώην και να ξεχνάς κάποιες βασικές λεπτομέρειες, όπως όλους τις καβγάδες που είχατε ή το γεγονός ότι σε απογοήτευσε ή σε πρόδωσε.

Πρώην σχέση: Τι να κάνεις για να πας παρακάτω

Βρες τρόπους να απομακρύνεις αποτελεσματικά τον/την πρώην από το μυαλό και τη ζωή σου (εφόσον βέβαια το επιθυμείς):

Διακοπή επαφής με τον/την πρώην: Η φράση «είμαστε απλά φίλοι» είναι τόσο αληθινή όσο οι… προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών, αν δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να αποστασιοποιηθείς συναισθηματικά.

Block , delete : Αν ο/η πρώην συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί σου, ίσως καλύτερα να τον/την μπλοκάρεις.

Αν ο/η πρώην συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί σου, ίσως καλύτερα να τον/την μπλοκάρεις. Απομάκρυνε τα δώρα και τα προσωπικά αντικείμενα του/της πρώην: Δεν χρειάζεται να έχεις πράγματα γύρω σου που συνεχώς σου θυμίζουν το παρελθόν.

Δεν χρειάζεται να έχεις πράγματα γύρω σου που συνεχώς σου θυμίζουν το παρελθόν. Σκέψου το λιγάκι παραπάνω: Κατανόησε γιατί δεν είστε πια μαζί και πιθανώς δεν ήσασταν κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον. Να είσαι ειλικρινής και αντικειμενικός/ή με τον εαυτό σου. Αν δεν μπορείς, ένας φίλος ή ένας ειδικός, μπορεί να σε βοηθήσει.

Κλείσε το κεφάλαιο: Μην περιμένεις κάποιον άλλον να βάλει τους τίτλους τέλους. Η ζωή δεν είναι μία ρομαντική κομεντί και οι σχέσεις είναι, καλώς ή κακώς, περίπλοκες. Επομένως, εσύ πρέπει να βρεις τη δύναμη και να προχωρήσεις παρακάτω.

Πάνω απ’ όλα, δες το θετικά. Υπάρχουν φορές που κάποιος ή κάτι μένει στη ζωή μας μέχρι να πάρουμε κάποια σημαντικά μαθήματα, ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα ραντεβού, τις σχέσεις ή τη ζωή μας γενικότερα. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που μας βοηθά να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά.

* Πηγή: Vita